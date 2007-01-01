В праздник Победы Калужская область снова поддержала всероссийскую патриотическую акцию «Бессмертный полк в небе»
Проект охватил всю страну — от Дальнего Востока до Калининграда.
Летчики с аэродрома «Орешково», из авиаклуба «Альбатрос Аэро» и группы «Реакторы» совершили памятный пролет над местами воинской славы региона.
На борту их самолетов были размещены снимки героев-авиаторов и портреты родственников калужан, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны.
Обязательно посетите музейный комплекс «Авиапарк Орешково», который вносит большой вклад в воспитание подрастающего поколения и популяризацию военной истории.
