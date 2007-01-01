Самокатчикам Калуги напомнили о скорости 25 км/ч и запрете езды вдвоём

В Калуге юные инспекторы дорожного движения из отряда «ЗНАК!» (школа №7) провели профилактические акции для пешеходов и пользователей самокатов. Цель мероприятия — предотвратить аварии с наступлением весеннего сезона.
Михаил Тырин
10.05, 11:54
С приходом тепла дети и подростки всё чаще используют велосипеды и средства индивидуальной мобильности (СИМ). Чтобы напомнить о правилах безопасности, юные инспекторы организовали рейд. Они объяснили и детям, и взрослым основные требования: передвигаться на СИМ разрешается по велодорожкам и тротуарам, не мешая пешеходам. Выезжать на проезжую часть можно только с 14 лет и в местах, где разрешённая скорость транспорта не превышает 60 км/ч.

Ребята подчеркнули, что максимальная скорость электросамоката не должна быть выше 25 км/ч, запрещено кататься вдвоём, а при переходе дороги по «зебре» нужно обязательно спешиваться. Также они разъяснили, при каких условиях электросамокаты массой до 35 кг могут ездить по тротуарам. Каждому участнику вручили тематические памятки.

 

