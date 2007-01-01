Во дворике краеведческого музея в Калуге показали проект «Останься. Детство»

В День Победы во дворике Калужского областного краеведческого музея на ул. Пушкина, 14 прошел открытый показ веб-сериала «Останься. Детство» от телерадиокомпании «Ника».

Дворик был полностью заполнен калужанами и гостями города — зрители пришли целыми семьями, чтобы увидеть истории тех, чье детство забрала война.

Проект — продолжение веб-сериала «Останься», снятого к 80-летию Победы на основе более 700 семейных историй, присланных жителями региона.

Тот проект вышел в финал национального конкурса «ТЭФИ-Регион» и получил награду Российского оргкомитета «Победа».

Новый сериал посвящен малолетним труженикам тыла, узникам концлагерей, сыновьям полков, детям-партизанам и подросткам, выносившим раненых с поля боя.

Показ на открытом воздухе сопровождался интерактивной программой. Для гостей работала полевая кухня с солдатской кашей, прошли мастер-классы по сборке и разборке автомата Калашникова, была развернута выставка современного оружия от Управления Росгвардии по Калужской области.

Желающие могли увидеть, как играли дети в годы войны, посетить Музей Героев под открытым небом. Выступили сводный хор ДШИ № 1 им. Н. П. Ракова и ансамбль народной музыки «Калужская тальянка».