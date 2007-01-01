Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Во дворике краеведческого музея в Калуге показали проект «Останься. Детство»
Новость дня Общество

Во дворике краеведческого музея в Калуге показали проект «Останься. Детство»

Владимир Андреев
09.05, 16:43
0 330
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В День Победы во дворике Калужского областного краеведческого музея на ул. Пушкина, 14 прошел открытый показ веб-сериала «Останься. Детство»  от телерадиокомпании «Ника».

Дворик был полностью заполнен калужанами и гостями города — зрители пришли целыми семьями, чтобы увидеть истории тех, чье детство забрала война.

Проект — продолжение веб-сериала «Останься», снятого к 80-летию Победы на основе более 700 семейных историй, присланных жителями региона.

Тот проект вышел в финал национального конкурса «ТЭФИ-Регион» и получил награду Российского оргкомитета «Победа».

Новый сериал посвящен малолетним труженикам тыла, узникам концлагерей, сыновьям полков, детям-партизанам и подросткам, выносившим раненых с поля боя.

Показ на открытом воздухе сопровождался интерактивной программой. Для гостей работала полевая кухня с солдатской кашей, прошли мастер-классы по сборке и разборке автомата Калашникова, была развернута выставка современного оружия от Управления Росгвардии по Калужской области.

Желающие могли увидеть, как играли дети в годы войны, посетить Музей Героев под открытым небом. Выступили сводный хор ДШИ № 1 им. Н. П. Ракова и ансамбль народной музыки «Калужская тальянка».

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImduelliRlhXUjV6R0U0K1gwUXl4Q0E9PSIsInZhbHVlIjoiRldMVUlGUklJdk04Wjg3WEVWRUE3YUdNVWdJRTNvKzlaenIyb3FjTjMxN3MzL0REcTVYRWFmTHZoUW4vWFVCdEI0T1A4LzlhbDcrdVBRam5FenNnOFVjM0piRGN1UytMeEY3UTBiUzUvVU5DRTI2TTl6cmloa1FwdmJKcW1vRVZwck5wanZHK0xFS0IzZVh6V3BtdzZuUmF0bEExM1ptT2Rmbklod3ZVazRPaXRTRG1HMUxKNWM2TjVUWkU1dTZyUG5PSlkyK2YzSG9jM1l3dWJNcW1CeGZLR3VaY3hXTHA3THBCUWt5ZmdKdTUxaXQzRWpWajVzNi9nd1FIQStNbHc5dWFxWnc2cDB5d3R6S1NWNGwwc2lPZWYxaHYrZkwzOE1sQ0ljUThkKzR2SHVzZXJTczRITTYyT2pEZDhEajEwNEw4QXlkODJBQWUyS0ZrVFMrQjBIOHhUVFZIWldOL2NnMjhjZk5NVW1HZVhzN2d4QVpIenVOSUp2dXlKVE5QSmw2UnBEMVNqMld1akRkR09haFQrT25ucC9zTFJiUFE1SmNJdk5YMUM5K3N2Vm9BL0tCcGlkOXlXcVAvazFHYyIsIm1hYyI6IjA4Y2Y4NmM4MTYwYzViOTQ3MzBhZmRlMmNjMjdkZDM5N2FhNGVjMjkzNGU3MWQ0NDQ3NmU4MDZmNDhmN2M4OGYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im5aamRMNi9HUzFreldyM1pmVnM0VlE9PSIsInZhbHVlIjoidzdvRzBVenczbjl6Uyt3K1JCcFhsS3JEZSt3ZTQ1QkdXUVR0WXM0czVNRjVRaGtMMkJPUzNLQjJ0eGNJaFJWaEpURjAzb1hJUFdEUzJ6d1NwMUVzbUZ0c2dDMlJlQVczdHJMdTVia1hvT0VEVTNPNzZGNEtXNjNlckd2Vm1BNEdhY3A2Q1ZXaFJZNFZqc1NFRXE2SDgvN2wxRWRDaXlodG9qY2hCN2VPb3BOT2YxbTNzSU9qU1pZc0syeXFmamVJRzNoVysvQ016V0tDc29meVgwWkV0OEZxdU5rVWpsYXpLemlTbU41TlpnZG9YTkk3WW5hUWZ6TzNveWdyOFJlYXRnM1cxY1ZhSnJEeGJEbmw3aWpmclVOakhvbGJxOEwzckNmdUxLbGs1cElVd1Z3Yk4yYWlPY2hrTjFsc29MUlRoY1F2OFp6bWU4RklGUGpxalBPRitpRFRHUXp5aS8wd1JUNjhhSWFnYWNpd1p5QVVGUzZzZkdock9oQWllemZWRWZSaW9mdXlhbVo0cWlJdEQ1SkhXYkw3bDRhRlNtRm96UWorK0VJSjdqOUlKV20zL2EyTzlQbGxwcGxRakNpMHNJdXJaVVloVk1ndXdBMWdnNldEc2thOFd5U2JLWkxUcXRCVU4rcGNod1pGdEF1YmNXSk5KOWZlQm1SNEExZUVNOEZFNVRMNTA2UjR3TnZxbVpGeDh0OXloMWFXTEl3ZzhYSDhRUFVsUkNWOUFlODR6eGNZNW5uYytPMXAzU0RYeVYxQlg3cE1wMG9QaHpVb2F5aUVDbmMrb3owU1A0Ui9TaFlKUmJOVFpWYlhOdmJjSzJoc3dXaFQ3RUE0MThCSyIsIm1hYyI6IjUzOWE4Njg3M2MwZTZkNjI4ZTk4MGI2NDRjODgyYTg5YzI4ZDlmMTliMzYzZjgyZDUyNDIwNzFiMDk0NzRhZWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+