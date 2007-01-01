Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Малоярославце прошел парад в честь 81-й годовщины Великой Победы
Новость дня Общество

В Малоярославце прошел парад в честь 81-й годовщины Великой Победы

Владимир Андреев
09.05, 12:26
0 400
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Город воинской славы Малоярославец сегодня принял торжественный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

По площади прошли парадные расчеты воинских частей, юнармейцы, была представлена военная техника разных лет.

Несмотря на прохладную погоду и начавшийся во время минуты молчания дождь, на трибунах собрались сотни зрителей. Люди пришли целыми семьями, среди них много молодежи и детей.

Главными героями праздника стали ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции. Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших за Родину бойцов.

Особый гость парада — Анатолий Михайлович Моисеев, который в раннем детстве пережил все ужасы блокадного Ленинграда: погибли его мать и младший брат, сам он попал в детский дом. Несмотря на пережитые трагедии, он сохранил в себе свет и надежду.

- День Победы дорог сердцу каждого жителя нашей страны. И отмечаем мы его вместе. Пока мы помним, пока мы едины — нас не победить! – написал на своей странице в соцсети губернатор Владислав Шапша.

В режиме онлайн о том, как Калуга встречает праздник читайте в нашем канале МАКС.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
2 оценили
50%
0%
50%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlhUN2ZxelZxSW81S0REbU94aFNFREE9PSIsInZhbHVlIjoidHNXLzNvUXR2WVJwSml1N29HTGM0K3JtQy9wQTJnM3UrRFJYa3JxM3Z2YzI4djNMVGJtQnBmbHVFcm1uVm5rc2lYY1lLR0h0UFNsK0hoVGVzTExLSUxhaTVMeVUwcVJrN0FHV29RUGlmaTdadEExdENhZlE0RkJWUFpZVDRQZyt4V1EvYkNEMHQrVDQ2Ung2RExJZ1IycHRmNEMvSXlSRHdWMzQzSE4wZWsrZGcyVlpKMTBoTytCbithcEovMFBhdFZXQzh4NmgvNkZRaVlNZDBvRnd0ZTAvSE5BTk82RHE5WVlYTVoybHJ2ektmUkZIUzhMSzZGK0tTNzVHdDR3eUw5ZGYvdU1wVUtyRDBPei9ZdTF6MElvcUJkejUxOGQzTXF2Yzgrc0NpRFJhOVMxem5pTkVwOEtvcjRoSTdlNVpKUHJCd3M0Q0ZuK1MwZ2o2eFg3VVF1YjM4cnUxdHh2QWpkMVFSbG5EY2E2N2laNHBnUWdQYjVyVDZPMTZLOUtTNTlUc2JWaTJ2VzNhT2tLcjhva3kxOVc2VHkrcFdGQkFwSGZaOWl0ZXU4OTBCU0VMZjZsUjJNMDlWM091eTg4ZSIsIm1hYyI6IjNhNzc1NDk1NTEzYTk0MTJlYjc4MDYyMGFkMjMzYzY3NTc4MmZlYWMzNTQ5MmIyYTk1ZDk0MDJiMjBmZGM0MjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im5aUEM3TEs0eUU2Zk1ZS0xaRmZSelE9PSIsInZhbHVlIjoiRzhUc1dLTlBWd0pQRmsyZGFZazhKYlRlN2hhYWtJZ2gvN2EzWkFwUnQ5RytxZjFIbm1RQUJLWGgzUzZVVnluWTNjOUw3THJGQ1MrdGNsbzRXdnRLdW9walUvVEpDcUZoQnRLNU5pWTI2WGl3Q0FVR0VTUmlpZGsrTXlwSDRzaVVJcjR3YUduM09YakpSc0xKNnFoODN5LzlUelhEQ1JtcFUvZE15M1lVTHJjWkNhZVRueE9yQSs0TDRlZUdiV0E1UzUwRmZGMDUwSWxFUXlGc3ZHQTNNS0ROd0Qwcy82enZ1ZnhKRmQrc085ZmtlVnBrMW5acE81bHZ1eWZCd3ZNeVd2NkppdE9kYnE2dEZxVG5ZU1F6eVR2UHdydmNpUHNOb1pGQS83ZHlxSkZEalB4dDlEYVkzTm03d3JoYVlOL2pobk5zTCs3MEtOVG5XR0RUeWM4QjNLZHR4cCtsMm10MXJ1dVRjdU5hRlEzU29IUkg5WG1BV2FSQStQTGRsSVp6VU1vdWZncTQwUzV2YmZ0TVZnYzhOUVBUUWdndFFweElJaUlTZ3ZYcXV1WlZXUVFwV3dCbTU3WTdFQkE2Y3pSTytmTmx1VzAwMm1wL2FQQ1prVTFHNUMxRnkvbzZabXRnaTJLcU83L0dVTUp3VmdOTlRpOGNGN1FvZ0tVOWFNZ0N4TDZwdVQxaEx0cGhQVXpyTTI5RTljWmxSRExSZk9hdE5kUG9PRnIwcEJzOHl6ZGFWM1dYb3JYeVdnbG1LUHAzemJwcktFKzdDK3QxY1hWbFgyVWdhOWNUYkQ3Q0NKL0dWOGFDZDhySWV2cklQWGJKVkVIeGhyOHE0alJxSHJRZyIsIm1hYyI6ImEzYTY0NTY4MTRiY2E3YTcwMDViMzI1MWIwMzJiOWNlYTlmOWNjODE0YmZlNmE4NzVhNDZjM2JkYWQ2ZDU1MTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+