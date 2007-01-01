В Малоярославце прошел парад в честь 81-й годовщины Великой Победы

Город воинской славы Малоярославец сегодня принял торжественный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

По площади прошли парадные расчеты воинских частей, юнармейцы, была представлена военная техника разных лет.

Несмотря на прохладную погоду и начавшийся во время минуты молчания дождь, на трибунах собрались сотни зрителей. Люди пришли целыми семьями, среди них много молодежи и детей.

Главными героями праздника стали ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции. Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших за Родину бойцов.

Особый гость парада — Анатолий Михайлович Моисеев, который в раннем детстве пережил все ужасы блокадного Ленинграда: погибли его мать и младший брат, сам он попал в детский дом. Несмотря на пережитые трагедии, он сохранил в себе свет и надежду.

- День Победы дорог сердцу каждого жителя нашей страны. И отмечаем мы его вместе. Пока мы помним, пока мы едины — нас не победить! – написал на своей странице в соцсети губернатор Владислав Шапша.

