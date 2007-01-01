Три сотни участников вышли на велопробеги в честь Дня Победы в Кировском и Бабынинском округах
В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Кировском и Бабынинском муниципальных округах состоялись традиционные патриотические велопробеги.
В Кировском округе колонну велосипедистов сопровождали сотрудники Госавтоинспекции. Перед стартом с приветственным словом выступили начальник управления Госавтоинспекции Алексей Холопов и глава администрации округа Игорь Феденков.
Маршрут протяженностью 12 км завершился в деревне Покров, где прошла церемония перезахоронения останков павших бойцов.
В Бабынинском округе организацию заезда обеспечили местные полицейские. Заместитель начальника отдела Ярослав Швец провел для участников инструктаж по правилам дорожного движения.
Финальной точкой велопробега стало возложение цветов к мемориалу. Главная цель акции — сохранение связи поколений и патриотическое воспитание молодежи.
Мероприятия прошли при поддержке районных администраций и Госавтоинспекции Калужской области.
