Три сотни участников вышли на велопробеги в честь Дня Победы в Кировском и Бабынинском округах
Три сотни участников вышли на велопробеги в честь Дня Победы в Кировском и Бабынинском округах

Владимир Андреев
09.05, 11:01
В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Кировском и Бабынинском муниципальных округах состоялись традиционные патриотические велопробеги.

В Кировском округе колонну велосипедистов сопровождали сотрудники Госавтоинспекции. Перед стартом с приветственным словом выступили начальник управления Госавтоинспекции Алексей Холопов и глава администрации округа Игорь Феденков.

Маршрут протяженностью 12 км завершился в деревне Покров, где прошла церемония перезахоронения останков павших бойцов.

В Бабынинском округе организацию заезда обеспечили местные полицейские. Заместитель начальника отдела Ярослав Швец провел для участников инструктаж по правилам дорожного движения.

Финальной точкой велопробега стало возложение цветов к мемориалу. Главная цель акции — сохранение связи поколений и патриотическое воспитание молодежи.

Мероприятия прошли при поддержке районных администраций и Госавтоинспекции Калужской области.

