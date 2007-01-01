В Калуге на набережной Яченского водохранилища собрались любители спорта
В День победы, 9 мая, здесь проходит чемпионат города по эстафетному бегу.
Около 200 участников готовы выйти на старт на стадионе в сквере имени Волкова.
В эстафете на приз главы городского округа принимают участие команды школ Калуги, средне-специальных учебных заведений, вузов и коллективы предприятий областного центра.
Эстафета проводится уже в 79 раз.
