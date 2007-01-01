Сотрудники УФСБ по Калужской области почтили память героев Великой Отечественной войны

В канун Дня Победы руководство и личный состав Управления ФСБ России по Калужской области приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине разгрома фашистской Германии.

В Управлении состоялось торжественное собрание ветеранов и действующих офицеров. После этого сотрудники ведомства возложили цветы на Площади Победы и на Мемориальном воинском кладбище в Калуге.

В УФСБ напомнили, что в годы войны сотрудники органов госбезопасности сражались на фронтах, действовали в партизанских отрядах, вели разведку в тылу врага и беспощадную борьбу с националистическими формированиями — бандеровцами на Западной Украине и «лесными братьями» в Прибалтике.

Особое внимание в ведомстве уделяют памяти бойцов ОМСБОН НКВД СССР, павших у деревень Климов Завод Юхновского района и Хлуднево Думиничского района.

Традиционно 9 мая торжественные церемонии проходят с участием офицеров, ветеранов, представителей областной власти, а также студентов профильного пограничного класса и жителей соседних сел.