В Калуге прошел митинг памяти у мемориала на воинском кладбище

В преддверии 81-й годовщины Победы, 8 мая, у мемориального комплекса на городском воинском кладбище состоялся торжественный митинг с участием ветеранов, молодежи и руководства областного центра.

Мероприятие началось с заупокойной литии по погибшим защитникам Отечества.

К собравшимся обратился глава Калуги Дмитрий Денисов, подчеркнувший, что страна выстояла в тяжелейших испытаниях благодаря подвигу каждого солдата и труженика тыла.

Председатель городского совета ветеранов Евгений Янкелевич поблагодарил юных калужан за сохранение живой памяти о войне. Школьница Дарья Моськина прочла стихи о преемственности поколений.

Кульминацией акции стала минута молчания. Завершился митинг церемонией возложения венков и живых цветов к Стене Героев и памятнику воинам-освободителям.