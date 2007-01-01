В Калуге прошел митинг памяти у мемориала на воинском кладбище
В преддверии 81-й годовщины Победы, 8 мая, у мемориального комплекса на городском воинском кладбище состоялся торжественный митинг с участием ветеранов, молодежи и руководства областного центра.
Мероприятие началось с заупокойной литии по погибшим защитникам Отечества.
К собравшимся обратился глава Калуги Дмитрий Денисов, подчеркнувший, что страна выстояла в тяжелейших испытаниях благодаря подвигу каждого солдата и труженика тыла.
Председатель городского совета ветеранов Евгений Янкелевич поблагодарил юных калужан за сохранение живой памяти о войне. Школьница Дарья Моськина прочла стихи о преемственности поколений.
Кульминацией акции стала минута молчания. Завершился митинг церемонией возложения венков и живых цветов к Стене Героев и памятнику воинам-освободителям.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!