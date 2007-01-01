В Калуге нашли ещё одну наливайку

В ночь на 8 мая сотрудники министерства конкурентной политики на улице Суворова в продуктовом магазине «День и ночь» выявили незаконную торговлю алкоголем.

Изъято более 265 бутылок спиртного, которое продавали без лицензии ночью.

Сейчас ведется административное расследование.

- Если вы знаете о случаях нелегальной торговли, прошу сообщать об этом через официальную платформу обратной связи министерства. Наша общая цель — обеспечить безопасность и соблюдение закона в сфере оборота алкоголя, - обратился к калужанам министр конкурентной политики Калужской области Николай Владимиров.