Что подорожало, а что подешевело в калужских магазинах на прошлой неделе

В Калужской области цены на основные продукты в конце апреля — начале мая почти не изменились. Об этом рассказали на заседании регионального штаба по мониторингу цен. Однако некоторые товары всё же стали немного дешевле или дороже.

Больше всего порадовали покупателей овощи и мясо. Свинина стала дешевле на 7,5% — минус почти 20 рублей за килограмм. Огурцы подешевели на 7,3%, это примерно 18,5 рубля экономии на каждом килограмме. Помидоры упали в цене на 6% — минус 20 рублей за килограмм. Жирный творог и сметана тоже немного снизились в цене, став доступнее на 2–3 рубля за килограмм.

Небольшой рост цен заметили на крупы и рыбу. Пшено прибавило 3,27% — около двух рублей за килограмм. Рис подорожал на 2,5%, то есть примерно на 2,85 рубля за килограмм. Мороженая рыба стала дороже на 1,2% — это примерно три рубля на килограмм.

Если сравнивать с соседними регионами, Калужская область удерживает шестое место в Центральном федеральном округе по самой низкой стоимости борщевого набора — 465 рублей. Среди областей ЦФО у нас одни из самых доступных цен на подсолнечное масло, сметану, яйца, сахар, муку, гречку и белокочанную капусту.