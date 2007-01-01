Губернатор провел рабочую встречу с Олегом Калугиным
В марте Калугин стал новым региональным Уполномоченным по правам человека.
- Обсудили первоочередные задачи, - рассказал 8 мая Владислав Шапша. - Главная – всесторонняя поддержка участников СВО и их близких. Ни один вопрос не должен остаться без ответа. Попросил Олега Калугина держать каждый в поле своего личного внимания.
Он пожелал Калугину успехов и пообещал оказывать полное содействие.
