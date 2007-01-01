В Перемышле проводят археологические раскопки
В Перемышле проводят археологические раскопки

Дмитрий Ивьев
08.05, 13:20
Свои работы археологи возобновили в рамках проекта «Старый Перемышль. Достояние». Активно они ведутся в «Новом городище», где только за первый день раскопок на площади 24 квадратов было обнаружено более 30 артефактов. В их числе – железное ядро, чешуйчатые монеты и элементы железных лат, рассказали 8 мая в правительстве.

Во время прошлых сезонов артефакты находили не менее интересные. Это посуда, ножи, монеты времён Ивана Грозного (XVI–XVII вв.), украшения и предметы быта Древней Руси (XI–XIII вв.).

Самой древней находкой оказалась лепная керамика IX–X веков.

