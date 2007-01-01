Главная Новости Общество Жительница Медынского района задолжала детям 185 тысяч рублей
Жительница Медынского района задолжала детям 185 тысяч рублей

Евгения Родионова
08.05, 12:33
В пятницу, 8 мая, прокуратура Медынского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 39-летней местной жительницы.

По данным ведомства, она обвиняется в неуплате алиментов на троих несовершеннолетних детей.

— Ранее женщину уже привлекали к ответственности за неуплату алиментов. Но даже после этого она продолжала уклоняться от своих обязанностей. С августа по декабрь 2025 года долг перед детьми превысил 185 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре.

Теперь жительнице района грозит до одного года колонии.

