Жительница Медынского района задолжала детям 185 тысяч рублей
В пятницу, 8 мая, прокуратура Медынского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 39-летней местной жительницы.
По данным ведомства, она обвиняется в неуплате алиментов на троих несовершеннолетних детей.
— Ранее женщину уже привлекали к ответственности за неуплату алиментов. Но даже после этого она продолжала уклоняться от своих обязанностей. С августа по декабрь 2025 года долг перед детьми превысил 185 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре.
Теперь жительнице района грозит до одного года колонии.
