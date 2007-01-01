В Калуге готовятся уложить новую плитку на улице Чичерина
Там продолжаются работы по благоустройству.
- Уже выполнен один из самых важных и сложных этапов – замена подземных коммуникаций, - заявил 8 мая глава города Дмитрий Денисов. - Это основа для дальнейшего благоустройства и гарантия того, что через несколько лет не придётся вскрывать новое покрытие ради очередного ремонта.
Сейчас подрядчик приступил к установке бордюров. Следующий этап – укладка новой плитки.
