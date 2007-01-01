В Калуге поздравили 100-летнего ветерана

Николай Игнатьевич Апанасов отпраздновал вековой юбилей в декабре 2025 года.

Возле дома почетного гражданина Калуги для него и супруги парад провели калужские юнармейцы, рассказал 8 мая губернатор Владислав Шапша.

Апанасов добровольцем ушел на фронт в 1943 году. Участвовал в боях за освобождение Беларуси, Литвы, Польши, в штурме Кенигсберга. Получил медали «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги», орден Отечественной войны.

Такие поздравления проходят по всему региону.