Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге поздравили 100-летнего ветерана
Общество

В Калуге поздравили 100-летнего ветерана

Дмитрий Ивьев
08.05, 09:57
0 365
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Николай Игнатьевич Апанасов отпраздновал вековой юбилей в декабре 2025 года.

Возле дома почетного гражданина Калуги для него и супруги парад провели калужские юнармейцы, рассказал 8 мая губернатор Владислав Шапша.

Апанасов добровольцем ушел на фронт в 1943 году. Участвовал в боях за освобождение Беларуси, Литвы, Польши, в штурме Кенигсберга. Получил медали «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги», орден Отечественной войны.

Такие поздравления проходят по всему региону.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InExcXRlUTZxcGcwYlhoQTk3YXZpR3c9PSIsInZhbHVlIjoic202dEMvMFFXOTM3WkEwWUlpNk56M0ZvTFhhWnhmSEhDakFDbGpTTjhPY2ZLQ284MkgyZHVGc0drVzBDdnBOeVJQNGhyUXhBV0k4cGFlWG5kSGFJZ2ZJOThhZUdacEhjTGYwUDhmN1ZXQ0lJM3dERmk5QXVUaitMQ01CQ0dPeUxIMGczUjFqQnZvbWg0SGdjMG4wdWNJeEdFUFhRa1ZlelFKVHhBWlZtbHhnRVg5RFRsNmdaT2FoMHoxcjNQZVhURFk1YWxQRVAwWkhlRE12c3VDSmdXbWpQWmNsUHVsNm9JZHI0Q1QvOVdkYjlGTTVyUXpmSmJTUmk3UlVXaW8rWlBEOEgyM0hnR0NZZTMwQkx5NlVOMEFOc3ZMSTBMcDRPTnJZeGgzOTJzV3A2VnVGWDhRSTdtWnRITFg3ak1yaGJ4SXZMckxYcnM5ejdINytxK1BIbE1sYk55emYzOHlBRGlac2ZsWit0Yi9udTVnS2d1dEFjQTJYMWFSalRnWXFJQU5XMDlsWjN1S25HVE0rYlZaNVNUSWFOLzd1QXBiNWRTMm52clNoM0VFcTVzYlhTbVM3V2lKRUp4b1JqeThDUiIsIm1hYyI6IjgxMzgyNDg0YTc3OWQ4MjdmYWUwNjEyOGMzZWIyNzBjMDE0Mjc3MTFlYWM1NzVlNTU3Y2IwNWRlN2UxNjJjZTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImpaSnpXYjhWSmZDNUNGSjdYNXhRUkE9PSIsInZhbHVlIjoia2Y3OE1nK3dha3NZQno0azhZTENHZzQ3b0xxRG5BMmhlQk1tZlFjczRJL0VWUVhxUC9haFVLUy9OZHZkVElFTXpBdW5pTjBoZm5rWXo5QlJTRjhOck8zTGdFYWlKT3NRZS82cU56eFFJR3ZzaDlyUkludjZHMWtnZ08yOU1EYTFKSW1hTmlQdlIwbzBJdmw3elR4UDhuZjB4YjVFeEpSUElENGJ0aHU5U1p3SVJBOWhvVUh3a1Rvb2w3WHdhZ1M1VFp2MlprdlFOQ0FtTit3SnV1QUhJZTdzNW1pUEFKTHZETTF0cXk5SmVIUmVLaGpzU1lVSFIxQjY0Z0dZM24yMXkxS1NDRmZHSkFhaGxQcjk5UlVwUUZtM2tlMGRGdkptWUlkUENhcTE4MTh3UzYwczlnaFgxeGQ5dE1uQmJXcjdtYnIvZzJvM3RNMGhkTGhuZS8zV2dyRm4vbnFhdzFnakcxTDloRTNLSDJkbWc4dzY5OWs0a0tnZEJCZEZURnFtKytlcUJTYmJXRGhOSG1OVCtvMEVNb0dkYUs1b3lEZnZ2Tk1Mc0pNY0EwT0FEdi9tR3llMWtqS2s4SklqbC90d3VZa0ZhRFBPN2R2RlpDTVlrREhpWDBXSW9mL3BHUTIwenVCVXQyMk1qbVQzM0JDZFdReU8yd2hiY1J5UzM4ejllcGptYUUxeTBNMzE5VGJaUUVGb3lKRHVrbitmOXU0d3hjcWdGMnlkZGNwekRJRkdUU3kvT3FFV0tJZUlRQWNadXIxWjd6Z2tNSWtTdDh2eEpGTlQwb2Q0ZkVGK3VWaXcwWVdHaUFVYTBBUjc0dEdoTzhSZHRUQVZzSmZFZUxTUSIsIm1hYyI6IjdmMzcxNmM2YTg0YTM5MDM0ZjM2NTQxZDdhM2U2ZWI1ZDYyMDdhZDA3MDA4N2Q3MWM4Mzc4YjJmMzFjNzdlNmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+