В Калуге поздравили 100-летнего ветерана
Николай Игнатьевич Апанасов отпраздновал вековой юбилей в декабре 2025 года.
Возле дома почетного гражданина Калуги для него и супруги парад провели калужские юнармейцы, рассказал 8 мая губернатор Владислав Шапша.
Апанасов добровольцем ушел на фронт в 1943 году. Участвовал в боях за освобождение Беларуси, Литвы, Польши, в штурме Кенигсберга. Получил медали «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги», орден Отечественной войны.
Такие поздравления проходят по всему региону.
