В Хвастовичах прошла «Эстафета Огня Победы»

В селе Хвастовичи у братского мемориала советским воинам и партизанам прошел митинг в рамках акции Молодёжного парламента «Эстафета Огня Победы».

Место выбрали не случайно: в этом году округу присвоили звание «Территория партизанской славы».

На мероприятии собрались депутаты разных уровней, ветераны, участники СВО, волонтеры и местные жители. Зампред Законодательного Собрания Елена Лошакова подчеркнула связь поколений: подвиг героев Великой Отечественной войны сегодня повторяют бойцы спецоперации.

- Лампады, которые мы зажигаем, несут свет правды. Несите этот свет в сердцах! — обратилась она к молодежи.

Елена Лошакова также вручила главе округа Сергею Веденкину и председателю Думы Любови Ефремкиной медали Жукова «За верность и преданность» от Николая Алмазова.

На церемонии «Огонь Победы» передали в муниципалитеты, молодые парламентарии развернули огромное Знамя Победы из полотен всех округов области.

Память павших почтили минутой молчания, завершив митинг возложением цветов и посадкой деревьев.