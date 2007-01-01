Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Хвастовичах прошла «Эстафета Огня Победы»
Общество

В Хвастовичах прошла «Эстафета Огня Победы»

08.05, 10:22
0 375
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В селе Хвастовичи у братского мемориала советским воинам и партизанам прошел митинг в рамках акции Молодёжного парламента «Эстафета Огня Победы».

Место выбрали не случайно: в этом году округу присвоили звание «Территория партизанской славы».

На мероприятии собрались депутаты разных уровней, ветераны, участники СВО, волонтеры и местные жители. Зампред Законодательного Собрания Елена Лошакова подчеркнула связь поколений: подвиг героев Великой Отечественной войны сегодня повторяют бойцы спецоперации.

- Лампады, которые мы зажигаем, несут свет правды. Несите этот свет в сердцах! — обратилась она к молодежи.

Елена Лошакова также вручила главе округа Сергею Веденкину и председателю Думы Любови Ефремкиной медали Жукова «За верность и преданность» от Николая Алмазова.

На церемонии «Огонь Победы» передали в муниципалитеты, молодые парламентарии развернули огромное Знамя Победы из полотен всех округов области.

Память павших почтили минутой молчания, завершив митинг возложением цветов и посадкой деревьев.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
законодательное собрание
eyJpdiI6IkVJK3VVQ2ZidENudkdqNXRWdXhiSGc9PSIsInZhbHVlIjoiYThrS1RzaENTdDlZZ2V0SlZzdFhKSC84a3RMMHdaVFRQWVhiZWNqazVsUEpVR2ExR09XenpiVnI1d2l0bVh4WVRZWkp2dnhBdHlDMklRUmhqL0FkUHRvcE9ucTRJbUxrRGk5R2VEWm5FMi9hdTh3bGY1YUFBOFlMUXlNZUFmWktMQkpBM0VrRnY0dHE2TTlnSnpVSC8vODBia2dEZGNxekdDM0FLNWNFNjBHanZ0Mi9QVlM2NmVvaHBnWWhrdmFsaFAwTHFYdUw1cnlrWm5pTWcxZDhsR3RyK21HSjhLdXZlUWsrZkJuc0xGa2M0VGt0M1JpL3dGQjdIT3VtWjNmMFg1RHBqUW83bW54NG55VStpdFdVWGlyaGp2Q1dwK0FGT1pxUGxtTFZ3ZHlMUmlrbE5SeTA5SWh5VFBXTUFWeVg0VWwwT2tLeFdHMS9lRW1MRGs0MUVUNXZaZGp0T1BRem1SRHU0R1NjZWlvdy9tTThGdWQxSjY0NkhXZ0ZuVGtSalk2d2tEcVE0dGRONmNCV0RZbWt5QkRRWStBZ1ZOcjVabjRCM0U3dWRDYVRYNkxkb0pKdDhDbXFVWFZtaFY3ZiIsIm1hYyI6IjRhNGE0ODQ0YjUwY2JiNDFmMTc3NGY1ODdlNWVjMmFhYzAxMjEyMzE5ZWNlNTc0MTRjMjYzZmM4NTM0ZTIwMjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlJvYUFsREdYR0RSTG50ZkhhWkVWMUE9PSIsInZhbHVlIjoic015dTI2L3BIOGRGZFZHN3VXRWx4M09iVDdnc0RuVXlCcVpPejc4T1N6azBUZ0t1VHdUUGVkaUo5M0lzckQ0dEcxNStTeFAyUktmcW1nQ0JwQTZUaEhWTmQyVDVUWEF1bDlSNEU0OGhJV0U5czZkaStoVlQrTytWbXhudHVKQ0NrMTVsUURpWk1BMlZRQml2N21nMjZhUEJPODY1MmVrWG5idXZCblNBV0lMbGMraGQ2Q0FFRC9MRnFnOEhDKy9HU1dyTjlyWEgwS1l5bkgvSDJubzBEd2U4TXJ4a010TTRTbEcvNEZNVmh2dWZQWVV5WGkxRFlERDEzankvUzVMZlZGVWpQYk1icklxUlord0xUZlVtSUxYWFNrbUQzNSt2Q3pSeGtZRWxSbEFTMmduckwvQUE5TFdrRWJDaUZBUWtjT21GdVE2L1E0VGVRMHRWVFUwYXlWaitJUEh0c2Ryd3J0ekxpdUhzOUdVL3ZlV2ttSDk4b1ZMcFlCclJqWkROdXNOV0J5TGI2VGdYUUlPdzdvdEUyeS93RFI1MzUzUEMwbmZKOFAvRVp2aGRlTDB5QUxIOXRnQm1rb1NBNGc3WTQ3cE9KMUNUQlZqamZZODByaVZsMWxtdTZnejVuZnlUb01ZbTdzeW5GMFpRYjFzbW53azFYczFqZ2dJdE5HRm5UQlBSRHl3eU1RV3F3ZXcyTHRsSjVjbzRzNUZvMUg2cFFWY1BOYSttYVdWMU54R2J6b3VqaEQ2Mkhhelk2UmUrWHhMT0g1RSt0NW4xYlgwdXMvL0hzM0IzQTNoeHJObTJIa1BJamMwZ0VuVnJDRmdXRk9BL3NxWDE2dmtLQ29mLyIsIm1hYyI6ImU5NTg5OWIyZjIxNWVjMzQzNzY0NTA0NjdhZjYxMTliM2E4MTNkNWEzY2Y4ODYzMjlmOTlkNDc5ZTNmMjY5NDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+