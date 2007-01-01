В Тарусе зажгли Вечный огонь
В Тарусе зажгли Вечный огонь

Дмитрий Ивьев
08.05, 09:09
Торжественная церемония прошла в рамках всероссийской акции «Храним огонь Победы».

Новый Вечный огонь зажгли на мемориальном комплексе Братской могилы военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны.

- Для газификации мемориала был проложен газопровод, смонтировано газовое оборудование и выполнены пусконаладочные работы, - рассказал 8 мая министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

