В Тарусе зажгли Вечный огонь
Торжественная церемония прошла в рамках всероссийской акции «Храним огонь Победы».
Новый Вечный огонь зажгли на мемориальном комплексе Братской могилы военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны.
- Для газификации мемориала был проложен газопровод, смонтировано газовое оборудование и выполнены пусконаладочные работы, - рассказал 8 мая министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.
