Поздравления с Днем Победы: что пожелали калужанам губернатор, сенатор, депутаты

Губернатор Калужской области Владислав Шапша

Дорогие жители Калужской области! Сердечно поздравляю вас с Днём Победы. Проходят десятилетия, но этот праздник всегда будет для нас священным. В нём соединились гордость за свою страну, светлая память о павших и безграничная благодарность поколению победителей. Сегодня мы по-прежнему черпаем силы из этого неиссякаемого источника героизма, отваги, самоотверженности, решимости, сплочённости. Калужская земля приняла на себя мощнейшие удары врага. Навсегда вошли в историю подвиги советских воинов у Ильинских рубежей, на Зайцевой Горе, Безымянной высоте, Гнездиловской высоте, у деревни Хлуднево. Мы помним и беспримерное мужество молодых ребят из людиновского подполья. Мы должны не только свято чтить память наших героических предшественников, но и жить, равняясь на них — на их любовь в Отечеству, на их готовность защищать родную землю и отстаивать её свободу и независимость. Низкий поклон ветеранам! Вечная память всем воинам! Слава народу-победителю!

Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов

Дорогие земляки! Примите сердечные поздравления с Днём Победы! 9 Мая - священная дата, которая навсегда вписана в историю нашей страны как символ героизма, мужества и несгибаемой воли народа. Мы с глубокой благодарностью и уважением склоняем головы перед подвигом фронтовиков и тружеников тыла, всех, кто отстоял свободу и независимость Родины, подарив нам мирное будущее. Сегодня, сохраняя память о Великой Победе, мы с особым чувством говорим о преемственности поколений. Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, продолжают традиции служения Отечеству, проявляя мужество, стойкость и верность долгу. Низкий поклон вам, уважаемые ветераны, за ваш бессмертный подвиг, за силу духа и пример истинного патриотизма. От всей души желаю всем доброго здоровья, благополучия, мира и добра! Пусть в каждом доме царят согласие, тепло и уверенность в завтрашнем дне.

Председатель Законодательного Собрания Г.С. Новосельцев, депутаты регионального парламента

Уважаемые ветераны! Дорогие земляки! Поздравляю вас с самым священным праздником нашей страны — Днём Великой Победы! Для нас он наполнен особой гордостью - ведь именно наша земля взрастила легендарного Маршала Победы — Георгия Константиновича Жукова. В этом году мы отмечаем 130-летие со дня рождения прославленного земляка, чей стальной характер, полководческий дар и несгибаемая воля стали символом триумфа советского народа над нацизмом. Сегодня, спустя десятилетия, наши современники — участники спецоперации — так же, как их деды и прадеды, стоят на защите Родины. С тем же мужеством они доказывают, что дух поколения победителей живет в каждом из нас. Важно помнить, что Великую Победу ковал своим единством весь многонациональный советский народ. Сплоченность стала той силой, о которую разбился враг. И сейчас верные сыны России вновь доказывают, что перед лицом общей угрозы мы — единый, непобедимый народ! Мы верим в наших бойцов и знаем: за нами правда, а значит — и Победа! Низкий поклон вам, дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Ваша жизнь — пример патриотизма и самопожертвования. Спасибо за мирное небо, за подаренную нам жизнь и за бесценные уроки стойкости. Желаю всем крепкого здоровья, согласия и благополучия. Пусть память о подвиге героев всегда дает нам силы для новых свершений во имя Отечества! С Днём Победы!

Председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев

Уважаемые калужане! От имени депутатов Думы городского округа города Калуги поздравляю вас с Днём Великой Победы! Мы в неоплатном долгу перед теми, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, не забудем подвиги партизан и ополченцев, самоотверженность тех, кто работал в госпиталях и на строительстве оборонительных сооружений, ковал Победу в тылу, вынес все тяготы оккупации и фашистских лагерей. Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, наша армия освобождает города и сёла, мы верим, что благодаря отваге и героизму русского солдата будет навсегда покончено с поднявшим голову фашизмом. Уважаемые ветераны! Спасибо вам за то, что остаетесь в строю наперекор невзгодам и болезням, рассказываете правду о войне, сохраняете историческую память. Желаю вам доброго здоровья на долгие годы, семейного благополучия, внимания и заботы близких и родных! Дорогие калужане! Желаю вам счастья и благополучия, уверенности в завтрашнем дне и крепкого здоровья! А нашей Родине – скорейшей победы!

Глава городского округа города Калуги Дмитрий Денисов