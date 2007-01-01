Поздравления с Днем Победы: что пожелали калужанам губернатор, сенатор, депутаты
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
Дорогие жители Калужской области!
Сердечно поздравляю вас с Днём Победы.
Проходят десятилетия, но этот праздник всегда будет для нас священным. В нём соединились гордость за свою страну, светлая память о павших и безграничная благодарность поколению победителей. Сегодня мы по-прежнему черпаем силы из этого неиссякаемого источника героизма, отваги, самоотверженности, решимости, сплочённости.
Калужская земля приняла на себя мощнейшие удары врага. Навсегда вошли в историю подвиги советских воинов у Ильинских рубежей, на Зайцевой Горе, Безымянной высоте, Гнездиловской высоте, у деревни Хлуднево. Мы помним и беспримерное мужество молодых ребят из людиновского подполья.
Мы должны не только свято чтить память наших героических предшественников, но и жить, равняясь на них — на их любовь в Отечеству, на их готовность защищать родную землю и отстаивать её свободу и независимость.
Низкий поклон ветеранам!
Вечная память всем воинам!
Слава народу-победителю!
Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов
Дорогие земляки!
Примите сердечные поздравления с Днём Победы!
9 Мая - священная дата, которая навсегда вписана в историю нашей страны как символ героизма, мужества и несгибаемой воли народа. Мы с глубокой благодарностью и уважением склоняем головы перед подвигом фронтовиков и тружеников тыла, всех, кто отстоял свободу и независимость Родины, подарив нам мирное будущее.
Сегодня, сохраняя память о Великой Победе, мы с особым чувством говорим о преемственности поколений. Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, продолжают традиции служения Отечеству, проявляя мужество, стойкость и верность долгу.
Низкий поклон вам, уважаемые ветераны, за ваш бессмертный подвиг, за силу духа и пример истинного патриотизма.
От всей души желаю всем доброго здоровья, благополучия, мира и добра! Пусть в каждом доме царят согласие, тепло и уверенность в завтрашнем дне.
Председатель Законодательного Собрания Г.С. Новосельцев, депутаты регионального парламента
Уважаемые ветераны!
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с самым священным праздником нашей страны — Днём Великой Победы!
Для нас он наполнен особой гордостью - ведь именно наша земля взрастила легендарного Маршала Победы — Георгия Константиновича Жукова. В этом году мы отмечаем 130-летие со дня рождения прославленного земляка, чей стальной характер, полководческий дар и несгибаемая воля стали символом триумфа советского народа над нацизмом.
Сегодня, спустя десятилетия, наши современники — участники спецоперации — так же, как их деды и прадеды, стоят на защите Родины. С тем же мужеством они доказывают, что дух поколения победителей живет в каждом из нас.
Важно помнить, что Великую Победу ковал своим единством весь многонациональный советский народ. Сплоченность стала той силой, о которую разбился враг. И сейчас верные сыны России вновь доказывают, что перед лицом общей угрозы мы — единый, непобедимый народ! Мы верим в наших бойцов и знаем: за нами правда, а значит — и Победа!
Низкий поклон вам, дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Ваша жизнь — пример патриотизма и самопожертвования. Спасибо за мирное небо, за подаренную нам жизнь и за бесценные уроки стойкости.
Желаю всем крепкого здоровья, согласия и благополучия. Пусть память о подвиге героев всегда дает нам силы для новых свершений во имя Отечества!
С Днём Победы!
Председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев
Уважаемые калужане!
От имени депутатов Думы городского округа города Калуги поздравляю вас с Днём Великой Победы!
Мы в неоплатном долгу перед теми, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, не забудем подвиги партизан и ополченцев, самоотверженность тех, кто работал в госпиталях и на строительстве оборонительных сооружений, ковал Победу в тылу, вынес все тяготы оккупации и фашистских лагерей.
Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, наша армия освобождает города и сёла, мы верим, что благодаря отваге и героизму русского солдата будет навсегда покончено с поднявшим голову фашизмом.
Уважаемые ветераны! Спасибо вам за то, что остаетесь в строю наперекор невзгодам и болезням, рассказываете правду о войне, сохраняете историческую память. Желаю вам доброго здоровья на долгие годы, семейного благополучия, внимания и заботы близких и родных!
Дорогие калужане! Желаю вам счастья и благополучия, уверенности в завтрашнем дне и крепкого здоровья! А нашей Родине – скорейшей победы!
Глава городского округа города Калуги Дмитрий Денисов
Дорогие ветераны!
Уважаемые калужане!
От всего сердца поздравляю вас с великим праздником – Днем Победы!
9 Мая – особая дата в истории нашей страны и каждой российской семьи. В этот день мы вспоминаем подвиг миллионов людей, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. Мы склоняем головы перед теми, кто сражался на фронте, трудился в тылу, выстоял в тяжелейших испытаниях и подарил нам мирное будущее.
Беспримерное мужество, стойкость и единство нашего народа стали залогом Победы, которая и сегодня служит нравственным ориентиром для новых поколений. Память о героизме фронтовиков, самоотверженности тружеников тыла и жертвенности всех, кто приближал долгожданный май 1945 года, навсегда останется в наших сердцах.
Особые слова благодарности – дорогим ветеранам. Ваша жизнь – живой урок патриотизма, силы духа и любви к Отечеству. Спасибо за Победу, за мир, за возможность растить детей и строить будущее под чистым небом!
Наш долг сегодня – бережно хранить историческую правду о войне, передавать ее детям и внукам, воспитывать молодежь на примерах героизма и самоотверженности наших предков.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и стабильности, мирного неба над головой, гордости за свою страну и её великую историю, сил и вдохновения для новых свершений во имя процветания Калуги и России!
