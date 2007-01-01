Калуга побила два температурных рекорда

5 и 6 мая воздух прогрелся до рекордных значений для этих дней.

А в четверг, 7 мая, может быть поставлен третий подряд рекорд.

- Сегодня ожидается следующий исторический максимум. Дело в десятых долях градуса, - рассказала известный метеоролог Татьяна Инкина. - Если температура воздуха в Калуге достигнет 28,3 градуса, то будет перекрыт рекорд этого дня, ранее принадлежавший 1967 году.

Однако уже с пятницы начнётся заметное похолодание. Температура воздуха вернется к майской норме в районе 12-15 градусов.