На Калугу надвигается волна холода
На Калугу надвигается волна холода

Дмитрий Ивьев
07.05, 14:11
Рекордная жара будних дней сменится на холодную погоду во время длинных выходных на 9 Мая.

Если в четверг, 7 мая, в городе воздух прогреется до +29 градусов, то уже в пятницу во второй половине дня синоптики обещают лишь +12.

Холодную погоду принесёт северный ветер. При этом пойдут дожди.

В субботу и воскресенье, 9-10 мая, особых изменений не ожидается – днём около +12 с дождём.

Тепло начнёт возвращаться лишь на следующей неделе, но такой жары, как в последние дни, в Калуге весной больше не прогнозируют.

