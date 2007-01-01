В девяти регионах вокруг Москвы Т2 импортозаместит компоненты ядра сети

Источник фото: пресс-служба Т2

Т2, российский оператор мобильной связи, приступил к замещению узлов пакетной коммутации на оборудование отечественных производителей. С весны за тарификацию скоростей интернета в северных регионах страны отвечает разработка Bercut, а до конца года такое решение будет внедрено и в девяти областях ЦФО, окружающих столицу.

Первыми регионами, где Т2 импортозаместила главные узлы пакетной коммутации для тарификации скоростей LTE, стали Мурманская, Псковская и Петрозаводская области. Решение PCRF (Policy and Charging Rules Function – функция правил политики тарификации) компании Bercut соответствует международным стандартам и полностью закрывает потребности Т2 в корректном обслуживании клиентов.

PCRF помогает управлять параметрами тарификации. Например, если тариф клиента предусматривает безлимитный интернет на тот или иной сервис, PCRF в режиме реального времени отслеживает этот вид трафика и не учитывает его в тратах. Это позволяет точно выставлять счета за услуги связи. Помимо скоростей, PCRF отвечает за корректную работу всей продуктовой линейки Т2.

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2:

«Предварительные результаты проекта Т2 оценивает как положительные. В процессе повсеместного импортозамещения компонентов сети для нас важно наладить тесный контакт между нашими сотрудниками и специалистами производителя. На каждом этапе доработки и последующей миграции нам необходимо учитывать все требования сторон, чтобы в конечном итоге предложить клиентам исключительно качественные услуги без сбоев и недочетов. Сейчас многолетняя работа дает первые результаты, и мы готовы приступить к масштабированию проекта».

Совместная работа Bercut и Т2 по разработке решения под требования оператора велась в течение трех лет. Внедрение в Мурманске, Пскове и Петрозаводске заняло 7 месяцев. На данном этапе весь продуктовый ландшафт Т2 работает на импортозамещенном решении. В планах Т2 — до конца 2026 года масштабировать проект на все регионы — в том числе и на те, что расположены вокруг Москвы.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» T2:

«В любых условиях T2 продолжает развивать техническую инфраструктуру и повышать качество связи там, где это нужно жителям. Например, к сезону загородного отдыха мы усилили сеть в пригородах, на территории дачных кооперативов, на популярных пляжах и вдоль крупных автотрасс во всех девяти регионах, окружающих столицу. А решение от Bercut упростит процессы по настройке тарифов и даст возможность еще гибче подходить к созданию новых предложений».

В макрорегион «Центр» T2 входят Тульская, Калужская, Рязанская, Владимирская, Ивановская, Ярославская, Костромская, Тверская и Смоленская области.

На некоторых территориях могут наблюдаться ограничения в работе мобильного интернета. Они вводятся в целях безопасности и не связаны с работоспособностью сетей оператора. Техническая инфраструктура T2 функционирует в строгом соответствии с требованиями федеральных и региональных властей. При ограничениях доступа к интернету абоненты могут пользоваться более чем 100 сайтами и приложениями из «белого списка».