В Калуге пройдёт открытый показ проекта «Останься. Детство»

Зрители соберутся во дворе Краеведческого музея 9 мая в 15:30.

Фильм сняла ТРК «Ника».

- Это продолжение проекта «Останься», снятого к 80-летию Победы на основе воспоминаний жителей нашего региона о героических предках, - отметил в четверг губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Я тоже поучаствовал в нем, рассказал о своих дедах. Проект вышел в финал национального конкурса «ТЭФИ-Регион». И получил награду от Российского оргкомитета «Победа». А самое главное – он не оставил никого равнодушным. Уверен, новый проект тоже тронет сердца зрителей.