В Калужской области началась ликвидация скотомогильников
Специалисты ветслужбы Калужской области приступили к ликвидации мест, где раньше захоранивали павших животных.
Первой площадкой, где начались работы, стал Малоярославецкий округ — рядом с деревней Смахтино, рассказал председатель комитета ветеринарии при правительстве Калужской области.
Прежде чем приступать к ликвидации, специалисты отобрали пробы почвы и отправили их в лабораторию, чтобы убедиться: нет ли здесь возбудителей опасных болезней, в частности сибирской язвы.
После завершения работ на месте захоронений проведут полную дезинфекцию.
