В Калужской области началась ликвидация скотомогильников

Специалисты ветслужбы Калужской области приступили к ликвидации мест, где раньше захоранивали павших животных.

Первой площадкой, где начались работы, стал Малоярославецкий округ — рядом с деревней Смахтино, рассказал председатель комитета ветеринарии при правительстве Калужской области.

Прежде чем приступать к ликвидации, специалисты отобрали пробы почвы и отправили их в лабораторию, чтобы убедиться: нет ли здесь возбудителей опасных болезней, в частности сибирской язвы.

После завершения работ на месте захоронений проведут полную дезинфекцию.