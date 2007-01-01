Обнинск
+27...+28 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области началась ликвидация скотомогильников
Общество

В Калужской области началась ликвидация скотомогильников

Дмитрий Ивьев
07.05, 09:01
0 374
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Специалисты ветслужбы Калужской области приступили к ликвидации мест, где раньше захоранивали павших животных.

Первой площадкой, где начались работы, стал Малоярославецкий округ — рядом с деревней Смахтино, рассказал председатель комитета ветеринарии при правительстве Калужской области.

Прежде чем приступать к ликвидации, специалисты отобрали пробы почвы и отправили их в лабораторию, чтобы убедиться: нет ли здесь возбудителей опасных болезней, в частности сибирской язвы.

После завершения работ на месте захоронений проведут полную дезинфекцию.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjIwTVI0TktVellQWlM5KzYvWXloNHc9PSIsInZhbHVlIjoiZ09mY2Z6SllPd1hlaGQ1WDFPMEV4eWlUb2FWUnhDYVRwa0tub01ZVG9TMldqNjVpS3lxQ0d6R01mSC9MTjQ1VTROM0E4NjN0QW8wZ0kxenlRVTh1WUtFdGlzNkxrRXZwY2p2M3hHYktXWHcxcjg0dUVIN1d2SG5ucTZvQjRrenRWQmxnZ2l0bXBpSElIaWpqYXdzUjZrOVJQY0lLTkcwNEIwQzdMd0pHMmZPbkVWMEh6WG05d0ptSlZKNlMraWV3VjlsS1lRc3UzSWJJOFVlV3dLSjJHbzdDMzQ5NURSbEhWUTVsK3NYV2FONnAxUFpoMXQrR1V1MmxqeDhHdm9hcXFxUnlZOVhLdVNrUjlSNjd1QTViUmN6VmxNcVd0MUNDUGhQRGduLzNXdmRHb25MZ1h5cDhNM1pQbjc0QklCcG5obVVnL20wZCtzeVVRQXYxVUx4empWZVl2UHRDNVhNWkhJMUFCNWVTRGgvc1I1Sm5hS0pVeUFySUpXUElMYmFkZXZxeEVrMDdYZjlHMkM5b2ZWdlV2K0VpZ3dqM2xsRmtvV3UvTGVLZnk3SUFuZVc5VXBBZFora05VUGYyYWZYdSIsIm1hYyI6ImUwMDQyNTRlMTBkMjNmNDZhNTFiY2I4N2IwZDkyNmNhNzU0ODY3NzI1MmRlMWJmZmEyZmY1NWY0ODIyYTc2ZDAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ind0NmZPbVhRZGI4S3N3am55Y1RhU1E9PSIsInZhbHVlIjoiVzQvb21tUXo1LzhEaXdoZWF6M3RFRzQ5NVQ0eCt6TGlDZG5CYXRRK05nZmlHTDd5V2Nvdi9SVTVFd0I0cHQrSnJaMWNqVm5pSUllcXRvaUlIdDJwdENyVmF4WlZlTUUvdVprMVlKOTh5TWdtMG9iL1pVRjhDN2VmTFRpZGUzL0hKYlluUlV4clJMK0kzaHVmMGZhY0tHMnRhYVdnTCtkT2JMQXg0Q29UZHRKdDQ3TGxyaWFFQ1ZTYnluTXFrSzN5SUtKSEVpYk10MGZzRkhKOWtvM3FTeXEzNmFWNWIvcENGbG9XN0xKNDdqSzBuL2ZzaXFPdXJ3QUF5VkhNU1FWVDZtV2pMNFRGM3FBMHdraitBVzJrMjhGWmhUSy8zYjRZeWxWVEZHK1ljOGIxRmZVUGgzVnRDNVVBaFJlUkZRVVRMVE44RHhVZHJCMlFLN3gzczU1TDhtVERQbHpZNDMzTEd5NWMrOFRkME5RUXRMdHNoczUxbzdWMU5zdmFPcWFGQ3RhbnNwQnZQWEZRMGxyckk5OFFGUUo2bzZaZW1ZQkFyRnJoVDFPQlpTWXJGRXBaOUU3c2tWNzJUbExBcjcwT242VE1KL3czMlQ3SjByWW5IeWlkUTNXWlJTSGJxc1ZEdGp2cEYyOHlydGNLSCtZdUtRRit4WVFVcVNGT0QvZEpmTENleUZkQXJ0U1ZBQnlLS2VLQ1J5akdNVjk1VllpeE53OVFGek9nc3hnSUUrQnhZU2xOcnRUVTRBUUJTS0VxYkZEa09Lc200QWtacURiaXFYb3pFVUhHblpFcDRsdVpYZjRQWDRuVWNMdFFrNkJFVFdJcDhraVhxakl2WllUYyIsIm1hYyI6ImU2ZTFkYTgwM2Y1ZmIzOTc0ZjBkZDM3Njc3ZjBjMzFhMzJiYjlkMzVlMzIwNWNhNWQ3MTA0ZjNjYmEzMjJlMjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+