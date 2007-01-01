РУВИКИ запускает к 9 Мая интерактивную карту Великой Отечественной войны

Ко Дню Победы интернет-энциклопедия РУВИКИ представила новый проект под названием «Линия Победы». Это интерактивная карта, которая помогает наглядно увидеть, как разворачивались события Великой Отечественной войны.

Пользователи могут проследить, как двигалась линия фронта, и детально изучить отдельные сражения. Карта работает в связке с энциклопедическими статьями: кликнув на нужный участок, можно прочитать о военачальниках, операциях, их ходе и историческом значении.

Отображение линии фронта и описание военных операций проверяла Российская академия наук.

На старте проекта на карте уже доступны семь ключевых операций. Среди них — Ленинградская оборонительная операция 1941 года, оба этапа Битвы за Москву (оборонительный и наступательный), оборона и освобождение Сталинграда, операция «Искра» по прорыву блокады Ленинграда и завершающая Берлинская операция 1945 года.

Создатели обещают, что проект будет расти: со временем на карте появятся новые сражения и дополнительные материалы.