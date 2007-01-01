Владислав Шапша присоединился к онлайн-акции «Бессмертный полк»

Теперь на его аватарках в соцсетях — портреты родственников, которые защищали страну в годы Великой Отечественной войны.

Глава региона рассказал о двух своих героях. Первый — дедушка Алексей Иванович Жуков. Он ушёл на фронт из Угодско-Заводского района (сейчас это Жуковский округ Калужской области), прошёл всю войну и вернулся домой с наградами: медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и другими.

Второй герой — двоюродный дедушка губернатора Николай Антонович Богданов. Его судьба сложилась трагически: он погиб в августе 1941 года на подступах к Ленинграду, защищая Лужский оборонительный рубеж.

В этом году «Бессмертный полк» снова пройдёт в онлайн-формате. Массовое шествие в Калужской области решили не проводить из соображений безопасности, но почтить память героев можно не выходя из дома.

Загрузить фото можно на сайт 2026.polkrf.ru.