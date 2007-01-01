В Малоярославце мужчина заплатил два миллиона, чтобы не попасть за решётку

В Малоярославецком районе местный житель погасил огромный долг по алиментам — почти два миллиона рублей. Мужчине пришлось раскошелиться, когда ему грозил уже не просто штраф, а лишение свободы, рассказали 7 мая судебные приставы.

По решению суда отец должен был отдавать четверть своего заработка на содержание дочери. Но мужчина просто перестал платить: не общался с бывшей женой и ребёнком, игнорировал звонки приставов и всячески прятался.

Пока он бегал от ответственности, долг рос как снежный ком. К весне сумма перевалила за 1,9 миллиона рублей. Плюс к этому добавился штраф за просрочку — ещё 165 тысяч рублей.

В конце концов приставы всё же нашли уклониста. Ему назначили обязательные работы и предупредили: если не начнёт платить, дело может закончиться тюрьмой. Угроза реальной уголовной ответственности подействовала отрезвляюще.

Мужчина быстро нашёл деньги и погасил весь долг разом — и два миллиона по алиментам, и штраф. Теперь он снова обязан ежемесячно переводить деньги на счёт дочери. Приставы обещают следить за этим внимательно, чтобы история не повторилась.