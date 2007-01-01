Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Малоярославце мужчина заплатил два миллиона, чтобы не попасть за решётку
Общество

В Малоярославце мужчина заплатил два миллиона, чтобы не попасть за решётку

Дмитрий Ивьев
07.05, 09:42
0 205
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Малоярославецком районе местный житель погасил огромный долг по алиментам — почти два миллиона рублей. Мужчине пришлось раскошелиться, когда ему грозил уже не просто штраф, а лишение свободы, рассказали 7 мая судебные приставы.

По решению суда отец должен был отдавать четверть своего заработка на содержание дочери. Но мужчина просто перестал платить: не общался с бывшей женой и ребёнком, игнорировал звонки приставов и всячески прятался.

Пока он бегал от ответственности, долг рос как снежный ком. К весне сумма перевалила за 1,9 миллиона рублей. Плюс к этому добавился штраф за просрочку — ещё 165 тысяч рублей.

В конце концов приставы всё же нашли уклониста. Ему назначили обязательные работы и предупредили: если не начнёт платить, дело может закончиться тюрьмой. Угроза реальной уголовной ответственности подействовала отрезвляюще.

Мужчина быстро нашёл деньги и погасил весь долг разом — и два миллиона по алиментам, и штраф. Теперь он снова обязан ежемесячно переводить деньги на счёт дочери. Приставы обещают следить за этим внимательно, чтобы история не повторилась.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
приставы
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InJONTV3VE9kUCtzaFV0Slo1WGFSSXc9PSIsInZhbHVlIjoiUVZnYXdQcEFMZUdTNzA0dncrN1A0WXFUUHBVZkMzRWQrcS8wVDFRaWtjaldlL3NFRHZpTXlhdUdKL0hqV1lFdlRsanE4V0ZtbkZXU2hEL0t1MlVjaTFOUVI4RjEwaVc5RE1RTEdnbW5rSjBzZktuNW04VEVaR1FSWFQzV3FuK1JLNzRPclJUSnZibnBHcmUzQ0ZZV0dHaUJzaitSNVJYVm5qTVJ4VW1lVklEelp0RHgwT0Z6N2RSNGgxK1B0OXQ2dU1ITFpYNWc1RmFyNndEdlVicFhFczV4TWpRT1E4Y2xLSnVXdmllTEhRNU4weERYT2YzY004K1haS0tCTVNydklyMlhpVXNXYlRscEFEdEtSVkYxUmJ3SU9KbU43ek40UlBRREd4VE5WZTZQRU5QaUpHRFYrblhXZ21DQ1dHTTJEVkRzMEFHekpiVkZZQ0htZzcvN2kvOC9xNTNKMWE0ei9wajFMVmtJeXhTbHUySlMvRDl1UVplb3FyTDlsL3Q5aDVmU2dsQ3BQUE5LTEFPYVQzM0lHYU1qZXJEK1lHSFpaU1ZqYWc3MlRKQWlPUlNLWUUzVktRRm5zRTcwRitCWCIsIm1hYyI6IjdjOTJjYTRhMzIwNmU3ZmM1MmNiZTE2ZDg1Njk0YTNlNTc5MDdhNzlmYTkyM2VkMDIyNzYxZDNjMmU4ZjdmMmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IitzN2Zsa3dML2daZTJkbmNUaUhCT3c9PSIsInZhbHVlIjoib1BxQnJySUxnV3dUa2Qvd1hHK2dqMUdBalFkZTI5Y2ZzTzBGL0JrUkl1Tm1TZ2FWNVVVeUpGM1JrZ0lYU2MyVmtaUEZQNXA0ZklybXNBRm4vditOYXI5YjNoS3ZHVWZXcWRYUGlhNE1DV1FWam5nWGoxSVorZDFjanJBaU1RcEFnNnZKa1RqSFlTSENqMUFuTEpZV0gra0Qvei9KcmFPREFjeXMwOTNka213NkFTdy9vUld4SFdaOVVocDhSWE1TTzI0UnVhYjEwL01RMElmUld6bU5GdEMxU0huTkFNTTNlWDFDbW9KbHlvR0xmMXpHNVBLWE1McUJ1TlNuTFArQmdWNXI4akNJSUR2cG1CQ0FjZ2JnTWJxWFJudDBDNm5sVlVZTlg3VVo4ejZscVdWMmtYampFNGxrNEp1V1lsM2ZSUXlYclJ4eGNmMFZoa2NORkdiTW1nZkVVL0ppQUwzbnF5YVJoUStkMGN3cmt5YnhzU2Jhd2lSWU5WOFJKeVpVa01jMkw0dGpMOE9oWVJRbkJPQ3pCTy8yU0grNjhKTWNJSG0zR28rVjNNbGZVVWhpbkc5WUI1Z0cyclRXcXVJK0NyaUdMellRM0VsTitkcURZYnZSSTE2T2pPaVZtT1kveURlbmYzUzdYMm1lQk9Uejk1N2hLZWlvbkdjcExzelI0TkN5elpQdXI0eTBQSjFHMHcwbDF0MDNtRjBEeWx5cXI0c1JZNW96V3dvakk3QTRRSytwYVN3M1dqNjJIc29jVHBiajZRNDhvRlB5TFQrTTRkb2ZiYnZKR2E3bU42L3RnVmtJejR3eWp0L1B1dEkyRlNvbys4dTNTTXMyZFNGcSIsIm1hYyI6Ijg3YzMyZDAyMTkwM2QyYjNhMWE5ZGVlNTVlMTRjM2M0NmEwMWVlODAxZTI4ZDUzYzM1YTMzMTJiMzcxZTA1MDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+