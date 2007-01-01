Главная Новости Общество Геннадий Новосельцев наградил победителей конкурса «Наша Победа!»
Геннадий Новосельцев наградил победителей конкурса «Наша Победа!»

07.05, 09:27
В Законодательном Собрании Калужской области состоялось торжественное открытие выставки и церемония награждения победителей регионального конкурса изобразительного искусства «Наша Победа!». Конкурс, уже ставший традиционным, проводится Молодежным парламентом уже четвертый раз.

В этом году творческое состязание было посвящено двум знаковым датам: 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 130-летию со дня рождения Маршала Победы, нашего земляка Георгия Константиновича Жукова.

Конкурс объединил молодежь в возрасте от 7 до 25 лет. В этом году интерес к проекту был огромный: на суд жюри поступило 749 работ со всех уголков Калужской области.

Церемония награждения прошла в рамках заседания Молодежного парламента. Награды юным талантам вручили председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев, его заместитель Елена Лошакова, Почетный гражданин Калужской области Николай Алмазов, председатель Молодежного парламента Максим Кириллов.

Обращаясь к участникам, Геннадий Новосельцев подчеркнул особую значимость их патриотического творчества: «Благодарю каждого, кто принял участие в конкурсе. Благодарю родителей, которые поддерживали своих детей, переживали. С большим удовольствием вручил награды. Когда дети рисуют нашу Великую Победу – продолжается связь поколений. До тех пор, пока мы помним наши корни, наше героическое прошлое – мы непобедимы, — отметил спикер областного парламента.

Ребят, занявших первые места в трёх возрастных группах, Николай Алмазов наградил медалью Георгия Константиновича Жукова «За верность и преданность». Это Яковенко Игорь (группа 7-12 лет); Мызникова Ангелина (13-18 лет); Усачева Ксения (19-25 лет).

Экспозиция рисунков, развернутая в здании Законодательного Собрания, включает в себя лучшие работы участников, отражающие мужество защитников Родины, величие подвига Георгия Жукова и всего советского народа.

