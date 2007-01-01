После двухдневного перерыва калужский аэропорт открыли для полетов
Росавиация днём в воскресенье, 3 мая, отменила ограничения на полёты в калужском аэропорту.
Воздушная гавань снова работает в штатном режиме.
Запрет действовал с 1 мая, с 9:23, аэропорт в Грабцево перестал принимать и выпускать самолёты — меру ввели для безопасности полётов.
Из-за закрытия пассажиры столкнулись с неудобствами. 2 мая отменили четыре рейса.
С 13:49 воскресенья ограничения полностью сняты, инфраструктура функционирует в обычном режиме.
