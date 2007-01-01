Танцевальные пары открыли «Вальс Победы» на Театральной площади

Правительство Калужской области сообщило о начале ежегодной акции «Вальс Победы».

Центральное мероприятие прошло 2 мая на Театральной площади.

Дату выбрали не случайно. Именно в этот день в 1945 году нацистский гарнизон Берлина окончательно сложил оружие. В память об этом событии на площади собрались сотни танцующих пар.

Сама традиция родилась в 2018 году. Тогда под звуки Венского вальса кружились всего 22 пары. С тех пор акция разрослась: в этом году участников уже несколько сотен.

Готовиться к выступлению начали ещё в феврале. Пары разучивали движения и добивались полной синхронности. Сначала для зрителей сыграли музыканты — исполнили песни военных лет, а потом настал черёд вальса.

Чиновники уже опубликовали видеозапись события. А до 9 мая «Вальс Победы» станцуют во всех районах области.