Танцевальные пары открыли «Вальс Победы» на Театральной площади
Центральное мероприятие прошло 2 мая на Театральной площади.
Дату выбрали не случайно. Именно в этот день в 1945 году нацистский гарнизон Берлина окончательно сложил оружие. В память об этом событии на площади собрались сотни танцующих пар.
Сама традиция родилась в 2018 году. Тогда под звуки Венского вальса кружились всего 22 пары. С тех пор акция разрослась: в этом году участников уже несколько сотен.
Готовиться к выступлению начали ещё в феврале. Пары разучивали движения и добивались полной синхронности. Сначала для зрителей сыграли музыканты — исполнили песни военных лет, а потом настал черёд вальса.
Чиновники уже опубликовали видеозапись события. А до 9 мая «Вальс Победы» станцуют во всех районах области.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!