В аэропорту Калуги отменили четыре рейса
Аэропорт Калуги проинформировал пассажиров об отмене полетов 2 мая 2026 года.
Причиной названы временные ограничения в небе над регионом.
Две авиакомпании приняли решение отменить свои рейсы:
- D2510 Минск - Калуга
- D2509 Калуга - Минск
- ЮВ645 Казань – Калуга
- ЮВ646 Калуга – Казань
Сдать билеты или обменять их на другие даты можно по месту покупки либо в авиакомпаниях через официальные сайты.
Статус остальных рейсов можно отследить на онлайн-табло аэропорта klf.aero. Также круглосуточно работает справочная служба +7 (4842) 770-007.
