В аэропорту Калуги отменили четыре рейса

Аэропорт Калуги проинформировал пассажиров об отмене полетов 2 мая 2026 года.

Причиной названы временные ограничения в небе над регионом.

Две авиакомпании приняли решение отменить свои рейсы:

- D2510 Минск - Калуга

- D2509 Калуга - Минск

- ЮВ645 Казань – Калуга

- ЮВ646 Калуга – Казань

Сдать билеты или обменять их на другие даты можно по месту покупки либо в авиакомпаниях через официальные сайты.

Статус остальных рейсов можно отследить на онлайн-табло аэропорта klf.aero. Также круглосуточно работает справочная служба +7 (4842) 770-007.