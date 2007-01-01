Средняя зарплата уменьшилась в Калужской области

В феврале она составила 91 597 рублей, сообщили на днях в Калугастате.

Статистика учитывает предприятия и организации с 15 и более сотрудниками.

По сравнению с январем зарплата снизилась на 3,8%. При этом за год наблюдается рост на 13,9%.

Самые высокие доходы в Калужской области в феврале 2026 года были в страховании и финансах (222 тысячи рублей), строительстве (114 тысяч), на обрабатывающих производствах (109 тысяч), в профессиональной, научной и технической деятельности (104 тысячи).

С учетом малых предприятий средняя зарплата составила 84 960 рублей.