Средняя зарплата уменьшилась в Калужской области
Средняя зарплата уменьшилась в Калужской области

Дмитрий Ивьев
30.04, 19:00
В феврале она составила 91 597 рублей, сообщили на днях в Калугастате.

Статистика учитывает предприятия и организации с 15 и более сотрудниками.

По сравнению с январем зарплата снизилась на 3,8%. При этом за год наблюдается рост на 13,9%.

Самые высокие доходы в Калужской области в феврале 2026 года были в страховании и финансах (222 тысячи рублей), строительстве (114 тысяч), на обрабатывающих производствах (109 тысяч), в профессиональной, научной и технической деятельности (104 тысячи).

С учетом малых предприятий средняя зарплата составила 84 960 рублей.

eyJpdiI6IjZNcldjMDJ6alo5RXh1RzE2dC9NaGc9PSIsInZhbHVlIjoiSCs5TEUvZ0IyL0hiYk02Tlc0M015Vk52VFhTTXVXd09JWmppc1lhcmQwSFQyMW45eHZyTUJnbEFvSU5oRzgxdlE1N1ZlYmNib2JkQnJVQUhoYnVrUWlqQzFPdG1LcjFCTkhTZkMvekVxMURIZTBidXZ3V25jbGhBa1k3OVhEQnFaQ0xBMXBpbjZCM1YxQlJKOGpHOTk0YVJsaDFwdnpobGVzVnZFN1BQbW9CSUZNM21XMjlOMVBNQlJHN2k4a3pnODhwV0ViTzA0Q2RLcGl3V2RpZ0FMU012TG9yU0hqTDY0aUpLdXNTOTNnQnQ1ZFRyMWQ1KzJOdUg4SlhKRHBSZW9YL1p1N1ArYjhMRW8rOW92WHpwRW8ySmhQMHg3MStJelNLbGdEOVRYMGdOdnNxNGV2WnpxMlR3cXIwNTNtZmlyb3VKOXR6TGl4Z3lweXVZVWRyZHV2UXpmSGpoamxuejBBeWh0aDdtc3dndHpSekgra2N0Q0ZlRVJGREJwKytKZml4M1o5elBadFZzWnFsdjk3Qm5peWJIa1RvOG8wWmU5eUZ4QmVVdzI4SXNMQzM0ZHpPc3FRVTNMMXdpSzduTyIsIm1hYyI6IjliNTU2M2M3YTNmN2VjZGU0NGJmMDUwNTFlNmQ1YjZiNWZlYjkxY2YyYmNlNjIzYjYyNzZjOTQwNTFkNTQ2NjMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImhrNTVPdkJXb3FBSFVSalAybGJHZ2c9PSIsInZhbHVlIjoidkM4cHYrQ1FDaHd4dFU4QnZGelVBeG1ibFczYWZnQ2dFT2JST1R5TG4zVTJzZFpCVUdnaXhnUzJaK0ZIRkdyck9nbytBY1hFYWdxL3R0UUVlSFowYmZmdUFIakdydTlPTEdZR3hPVk1hY2VQZWlzQmV5OHJiMDlFQWNQSVhSVHV2cERBcE9QSTFzczRaSzRvUFYraDFEVDFvZHpKVTdEVkhEQnNibmkrRTZwME05YjZtcFZja3BLTDE4SGtqemluT2ZsNW5lbmxkVWhtbUJWY0RNcUNhVTJzUXhFQ0RTSDlDYWx3WVUxUnN6R3prN0RoKzgvSEZjb0J1VWx0aDN1TXFRRkgyS3d6NjE1azA4K2JGYVVlclJZUkZVWUJNekRlYmdSUmJsVFdqVVI1bWFOZ3NvYTdLSUF2MXlLVzFIWHFvRVRBOWtaMmY0N0xSOXRUL29nWm91ZE9LejZocWFhdHc1VjVWanZkdGxnTVVIb3R0clFnWkVaTXR3K01Mc0hQWjAwdFp4a3VaNXBqLzltMDRwWnVmaVA1eldvQ3JVN3N2VUtoVDRMem1RSEhRNVBCS2ZmQTh0L0gvU0ZMbWNCVzRXMHJuRVhJbE5Cc0RBWGR5TjY0SGgzNmZYVEtCQ0dvRWVZcmEzYzh2aXgvMzQ4ZjFVR3BZVXIxbDE3bUx5QXl2Zk1tRFFiS0d4MHJUaTRvUnBYTFBxNGJvQjlDenpLWGJuZk5KQldOV1lPcXpXQ0liRVFUSFlORnc5ajhYUGRFSzlWSHB4VFptSTdyaEJUSmNldjc3N3NvcVFGbkpBcFdyZCsrVXoyVjVJWUZqb3hRR29UMndkK3d2Skk4MnNrQiIsIm1hYyI6ImJmZDgyY2M5ZmNkNjQ2OThiNGE2NGMxZTM0MGNiNmI1YmJmNDU1ZjQ3ZDFmNTg4Mzk4ZWUzMzBjYTMyYjE2ZDYiLCJ0YWciOiIifQ==
