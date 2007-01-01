Рабочие будни по-человечески: как живут и трудятся на калужском «Фуяо»

Новые рабочие места и ремонт — о том, что меняет жизнь сотрудников.

«Фуяо Стекло Рус» — ​один из лидеров производителей автостекла — ​сейчас активно набирает сотрудников. Предприятие расширяется: заключены новые контракты с китайскими компаниями Geely и Chery, объемы увеличиваются, а вместе с ними и потребность в людях. Сегодня здесь трудится около 600 человек, причем средний возраст сотрудников — ​35 лет. За апрель штат пополнили 40 новичков, а в мае набор будет еще больше.

Однако за цифрами статистики стоит другое: как завод, где круглосуточно кипит работа (7 дней в неделю, сменный график), становится для человека не просто местом работы, а территорией, где ценят быт и комфорт.

Ремонт, беседка, огороды

Помимо модернизации цехов на «Фуяо» в прошлом году началось обновление внутренних помещений. Уже отремонтированы переговорные и столовая. Сейчас работы идут на производстве: приведут в порядок бытовые помещения, раздевалки, комнату приема пищи.

Зона отдыха на улице тоже обновится: здесь есть одна беседка, в ближайших планах установить вторую.

Компания имеет собственное общежитие — ​8 корпусов. Многие заселяются туда с семьями. Территорию постоянно благоустраивают. А теперь сотрудники вышли с инициативой разбить огороды, им пошли навстречу — ​участки поделят, чтобы у каждого был свой кусочек земли.

Женщины приходят, мужчины остаются

Трудоустройство на заводе строго официальное, с полным соцпакетом. Взять могут с 18 лет и без опыта. За каждым закрепляют аттестованного наставника. Обучение длится три месяца. Обычно новички начинают с простых операций. Затем, при желании, можно освоить более сложное оборудование. Компания поощряет совмещение должностей и повышение квалификации.

Несмотря на то, что в основном производстве заняты мужчины, женщины часто обращаются за вакансиями. На «Фуяо» ищут возможности для их трудоустройства: на ряде позиций сейчас облегчают условия труда, переоснащают рабочие места, переобучают персонал. Искусственных барьеров здесь не ставят: если человек хочет работать — ​ему помогут.

Что предлагают сотрудникам

К социальным гарантиям здесь добавляются конкретные бонусы. Рабочей одеждой обеспечивают полностью, доставляют до завода корпоративными автобусами (даже из Воротынска и района Калуга‑2). По поводу питания — ​система гибкая: если сотрудник ходит в заводскую столовую, компания компенсирует обеды, если приносит с собой — ​эту сумму просто прибавляют к зарплате.

Приезжим предоставляют жилье. В общежитии «Фуяо» — ​закрытая территория с охраной. Часть корпусов квартирного типа, в других — ​комната на двоих, кухня на этаже, душ и туалет в каждой комнате.

Атмосферу поддерживают и корпоративными традициями. Сотрудников поздравляют с днем рождения. На Новый год дарят подарки и работникам, и их детям и компенсируют работникам затраты на небольшие корпоративы, если кто­­-то хочет собраться своим отделом, производственным участком.

Предприятие вкладывается в людей — ​в их быт, комфорт, обучение и даже семейные огороды. И сотрудники на такой подход откликаются. Приходят и остаются.

г. Калуга, 1‑й Автомобильный проезд, 6.

Отдел персонала: 8 (4842) 90–96–13