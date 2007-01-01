«Меркатор Калуга» — завод, где строят будущее

В машиностроении техника важна, однако в основе всего — люди.
30.04, 13:30
На Калужском заводе «Меркатор», одном из лидеров рынка дорожно-коммунальной техники, это знают не понаслышке: за каждой инновацией и производственным рекордом стоит конкретный специалист. Поэтому здесь наряду с новыми станками ключевую роль отводят команде. Сотрудники получают понятные карьерные маршруты и условия, в которых хочется работать и развиваться.

Поддержка с первого дня 

Первые три месяца новичок работает в паре с опытным наставником. Это не формальность: прогресс стажера и работу куратора отслеживают параллельно, а руководство регулярно встречается с командой, чтобы сразу корректировать процесс и делать его максимально удобным.

Одновременно завод оплачивает профильные курсы, семинары и программы по развитию управленческих навыков. Обучение выбирают не для галочки, а под реальные задачи производства, чтобы сотрудники сразу применяли новые знания в работе.

Практика со старта

Завод тесно сотрудничает с техническими вузами и колледжами. Студенты приходят сюда не на экскурсию, а сразу включаются в реальные инженерные задачи. К выпуску они уже знают производство изнутри и выходят на работу без долгой притирки.

В цехах рядом работают выпускники и мастера с многолетним стажем. Так рождается естественная преемственность: старшие делятся опытом прямо у оборудования, а молодые приносят свежие идеи и современные цифровые навыки.

Карьера, которая растет вместе с вами 

На «Меркаторе» карьерные лифты, действительно, работают. Яркий пример: сотрудник начинал слесарем, потом возглавил бригаду, перешел на должность инженера-технолога, далее стал ведущим специалистом, а сегодня — начальник технологического бюро. Когда он решил получить высшее образование, компания помогла: согласовала гибкий график и поддержала обучение.

Большинство руководящих позиций здесь закрывают изнутри. В первую очередь смотрят на тех, кто уже проявил инициативу и ответственность. На заводе нет неважных задач: каждый этап сборки влияет на итоговое качество техники, поэтому ценность любого специалиста очевидна.

Забота, которая чувствуется 

Социальная поддержка здесь — не просто строчка в договоре. Сотрудники получают расширенную ДМС, организованное питание, корпоративный транспорт, абонементы в спортзал.

Завод активно поддерживает спорт: оплачивает участие в отраслевых и региональных турнирах, помогает с корпоративными мероприятиями.

Особое внимание уделяется эргономике и безопасности: цеха оснащены современной вентиляцией, качественным освещением и удобными зонами отдыха. Это не формальное соблюдение норм, а часть философии завода: комфорт напрямую влияет на концентрацию и качество сборки. Именно в такой среде рутинные задачи превращаются в осмысленный профессиональный рост, а коллектив становится по-настоящему слаженной командой, где каждый сотрудник видит свой вклад в общее дело.

Как говорят в руководстве, это не просто льготы, а среда, где человек чувствует себя частью команды. А когда чувствуешь поддержку, работать хочется лучше.

«Меркатор Калуга» доказывает, что современный завод — это не только автоматизированные линии и станки с ЧПУ. Это люди, которым помогают расти. Инвестиции в наставничество, связь с вузами, комфортные условия и понятные карьерные маршруты позволяют заводу не просто закрывать вакансии сегодня, а готовить кадры на годы вперед.

https://merkatorgroup.ru/

Калуга, ул. Энергетиков, 2

Тел: (4842) 20-01-63, доб. 709

Реклама. ООО "Меркатор Калуга". ИНН 4028043403. erid: 2VfnxvpvLHY
eyJpdiI6IitSS0hSUldYVnNuT0NSbXN6dUVpSmc9PSIsInZhbHVlIjoiQ3dQeXhuZUxlTTZGNHVibzd1ZGVValB5VlIrMzdocU14L2xUdWgwV2hyYU5IVHNJbTN2b09FSThUak5wcHBxcDltT1d5Q3ZabHJBWEtjc09TbkVoWGIySytldlQ2dTd4Y1VidE96UWFkbGZYV3lJTWZtb2xUdzE3QVdpU29WN2VGN1hmb2VXMzhtNUErTkMraVZVVGtjaHR4VEJ4M0F6MGJWR3F2ZVJOK2VMM1d0OVViNE5FL1pTanYxWHJwT0w0V29hVkRZaTQ4Y3dRUEEzcXVmTHQ0N05XYlQ5UVJZdVp5TUhwcGt2YkxRbWNVd3dDTFR5citTLzduL3I5WDdMTUVCU3VDUnI0U3BZalRrNjYrY08vcDdwU2oyRHhxK1pkaU5ESGxITmh4NHp5Z2s5eW0xbmtJVUw0WXJuZ2ZoUzU1aDJsRDU5TVNoTS9VdlpVdFBBT1hJYjk5dHBsVVdIMVhBUzhScGFsSjZBM2E5ajJZWnJkc2VqQmd4ZXBpMUVhSnJKYzB4ajlXcDQvQ0YwNmxJK2NBbnc1WTQzZmpla0NFZFgrdXd2WDlkM1R5dWZUV05SVGRVT2U3RTRRVEQ5TyIsIm1hYyI6IjRlYmZhNjcwNjhjZjQ4Mjg1ODFlMzBiMmUwMDNkMzQwM2VmMTBiYzA1OGVjYjg1OWVmM2FiMGJiY2I3OWIyYjciLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Im9JaHFpdy9vUE00dlBLTEgxMXlpTGc9PSIsInZhbHVlIjoiZnBnUHV3RzJCQXVLOURmN21sODFPaml3c0d0OFR4THNBbFh2Q1VZNVhIN1NrRGZYeXZZbWFObXFrckUrdThYajdNRWNhM3FSTHpZTm9COVU0UDRJdUFjdmlrZk1DYzV4Um5vbUxReExpbUMyNktGcUY5T2RmUXZjcGJGN2o4Q1FwdkkzRnNCMElyL2xRU1VoeDRsYnUrWGlpSkpmM2xLd21RWjRiQktaOFdrTEMyaXlxOHlVeTYyNXV4dEhqRmxjQ3UwbXRUMnNEejZlQmNnS3M0aG5Hb2phbFZWSFM3WUx5THJuNEl1WWkyS3E5aFloZ0ZudDJkUVU0TmtkVWNjUll4U09FMW92a0dxUG9hZXpnWmVFQ0tFN3VDLzVISUpSc3N0NlVlSlRDZFVJR3ZJcGNKTXhsQ1FLSFZQdHFRditrV29mTU9Bci8yeENEclFjbFFRMWtVSzVwU2x1WFMwOHpaZjJlSnB1NE9VR0tkRnJZLzZKLzdUcXVVWWYwTkc2STRqUWg2QlpDQXQ0czhRWm1EZ3ZHOThvWkJOcmQ3cnE2aWJyc09aT1FBRWN6QUtON3JHaEV3NnVQS0d5QTY0T3RBMUFGcjQxcUtaQUJodGl1cHJacGRPOGxOa3M1WG5IbHFWeU5mVUwveHZ6YndINkI4eFFWWUc5R0hpOFhBUFdtTnpzeFRHa2JJMHpzZ05hV29CZ0M1RHZQUzZKYVo4QkZlUGtnMkN0SjdIdm5PTGdHbWluUHJOMC9MQzE4VXhaRHVqSGtMUG14MURNcEhhc3pjMWZUS3lnMUVMaWJrUmpyZnVGWjhzWXdiK0FjMGtxQ3FMellUWVZ2WHI0UEZTciIsIm1hYyI6IjM4NDczYWQ4YmFjOTI3ZDdkYTFkMjhlMmU5NzVmOWFiMjI2NTdlMDQ1MTY1ZjMyMjBiNDE4MTViZmIwZDkwODQiLCJ0YWciOiIifQ==
