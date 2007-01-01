«Меркатор Калуга» — завод, где строят будущее

В машиностроении техника важна, однако в основе всего — люди.

На Калужском заводе «Меркатор», одном из лидеров рынка дорожно-коммунальной техники, это знают не понаслышке: за каждой инновацией и производственным рекордом стоит конкретный специалист. Поэтому здесь наряду с новыми станками ключевую роль отводят команде. Сотрудники получают понятные карьерные маршруты и условия, в которых хочется работать и развиваться.

Поддержка с первого дня

Первые три месяца новичок работает в паре с опытным наставником. Это не формальность: прогресс стажера и работу куратора отслеживают параллельно, а руководство регулярно встречается с командой, чтобы сразу корректировать процесс и делать его максимально удобным.

Одновременно завод оплачивает профильные курсы, семинары и программы по развитию управленческих навыков. Обучение выбирают не для галочки, а под реальные задачи производства, чтобы сотрудники сразу применяли новые знания в работе.

Практика со старта

Завод тесно сотрудничает с техническими вузами и колледжами. Студенты приходят сюда не на экскурсию, а сразу включаются в реальные инженерные задачи. К выпуску они уже знают производство изнутри и выходят на работу без долгой притирки.

В цехах рядом работают выпускники и мастера с многолетним стажем. Так рождается естественная преемственность: старшие делятся опытом прямо у оборудования, а молодые приносят свежие идеи и современные цифровые навыки.

Карьера, которая растет вместе с вами

На «Меркаторе» карьерные лифты, действительно, работают. Яркий пример: сотрудник начинал слесарем, потом возглавил бригаду, перешел на должность инженера-технолога, далее стал ведущим специалистом, а сегодня — начальник технологического бюро. Когда он решил получить высшее образование, компания помогла: согласовала гибкий график и поддержала обучение.

Большинство руководящих позиций здесь закрывают изнутри. В первую очередь смотрят на тех, кто уже проявил инициативу и ответственность. На заводе нет неважных задач: каждый этап сборки влияет на итоговое качество техники, поэтому ценность любого специалиста очевидна.

Забота, которая чувствуется

Социальная поддержка здесь — не просто строчка в договоре. Сотрудники получают расширенную ДМС, организованное питание, корпоративный транспорт, абонементы в спортзал.

Завод активно поддерживает спорт: оплачивает участие в отраслевых и региональных турнирах, помогает с корпоративными мероприятиями.

Особое внимание уделяется эргономике и безопасности: цеха оснащены современной вентиляцией, качественным освещением и удобными зонами отдыха. Это не формальное соблюдение норм, а часть философии завода: комфорт напрямую влияет на концентрацию и качество сборки. Именно в такой среде рутинные задачи превращаются в осмысленный профессиональный рост, а коллектив становится по-настоящему слаженной командой, где каждый сотрудник видит свой вклад в общее дело.

Как говорят в руководстве, это не просто льготы, а среда, где человек чувствует себя частью команды. А когда чувствуешь поддержку, работать хочется лучше.

«Меркатор Калуга» доказывает, что современный завод — это не только автоматизированные линии и станки с ЧПУ. Это люди, которым помогают расти. Инвестиции в наставничество, связь с вузами, комфортные условия и понятные карьерные маршруты позволяют заводу не просто закрывать вакансии сегодня, а готовить кадры на годы вперед.

