Наставник, обучение, практика: как в КИИК адаптируют новичков и развивают таланты
С 2014 года компания «Кровля и изоляция – Калуга» (КИИК) выросла из стартапа в стабильный бизнес со штатом больше ста человек. Сегодня один из главных ее активов — выстроенная система подготовки кадров.
Адаптация под ключ
Практически всегда страх новичка — главный барьер, который нужно снять сразу. Поэтому компания внедрила поэтапную программу ввода в должность. Первые месяцы работы расписаны детально: теория накладывается на практику, а за каждым новым сотрудником закрепляется опытный наставник.
Система двухуровневого обучения включает в себя не только внутренние тренинги, но и стажировки на реальных производственных площадках партнеров.
Сотрудник параллельно учится и работает с клиентами под контролем куратора, что минимизирует стресс и ускоряет выход на полноценные показатели.
Образовательный центр — новая точка входа
Следующий шаг в кадровой стратегии — открытие собственного образовательного центра в Калуге. Проект создан специально для тех, у кого нет опыта в строительной сфере или профильного диплома. Здесь кандидаты смогут пройти обучение по товарным группам, освоить стандарты работы с клиентом и получить сертификат. Выпускники центра будут рассматриваться в приоритетном порядке при найме.
Наличие учебного центра снимает классическую проблему, когда у человека нет работы, потому что нет опыта.
Компания «Кровля и изоляция – Калуга» готова инвестировать время и ресурсы в мотивированных людей, формируя кадровый резерв внутри региона. Это долгосрочная ставка на молодежь: дать старт, научить, помочь построить карьеру.
Почему специалисты выбирают компанию
Обучение — только первая ступень. Для своих работников КИИК создает привлекательные условия.
- Финансовая мотивация: зарплата стабильно выше средних региональных значений, возможность роста дохода за счет увеличения объема продаж.
- Гибкость: для ряда позиций возможен согласованный гибридный или удаленный формат, а за результаты предоставляются дополнительные выходные.
- Забота о сотрудниках: компенсация фитнес-абонементов до 100%, регулярные тимбилдинги и корпоративные выезды. Все бонусы внедряются по итогам внутренних опросов — сотрудники сами формируют запрос, компания его реализует.
Такой подход снижает риск выгорания и создает среду, в которой молодые сотрудники видят четкие перспективы роста.
Кого ждут и какие навыки в приоритете
В связи со скорым открытием торгового дома в Секиотово и запуском собственного производства КИИК расширяет штат: требуются менеджеры, логисты, кладовщики, инженеры, сметчики. В работе с юрлицами ценят умение вести переговоры и управлять продажами на длинной дистанции, в рознице — способность объяснять сложные технические решения простым языком. В руководстве подчеркивают, что знание продукта важно, но готовность учиться и развиваться для них всегда приоритетнее.
КИИК демонстрирует модель, при которой компания не просто закрывает вакансии, а создает систему для профессионального старта. Для молодых специалистов это возможность получить востребованную профессию, пройти структурированное обучение и расти в среде, где ценят инициативу. Пока другие ждут готовые кадры, компания «Кровля и изоляция – Калуга» выбирает вариант растить их сама — и делает это своим важным преимуществом на рынке труда.
г. Калуга, ул. Болдина, 57, офис 310.
Тел.: 8 (4842) 926587, 926588.
https://kaluga.ts-krovizol.ru/
