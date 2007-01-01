Наставник, обучение, практика: как в КИИК адаптируют новичков и развивают таланты

С 2014 года компания «Кровля и изоляция – Калуга» (КИИК) выросла из стартапа в стабильный бизнес со штатом больше ста человек. Сегодня один из главных ее активов — выстроенная система подготовки кадров.

Адаптация под ключ

Практически всегда страх новичка — ​главный барьер, который нужно снять сразу. Поэтому компания внедрила поэтапную программу ввода в должность. Первые месяцы работы расписаны детально: теория накладывается на практику, а за каждым новым сотрудником закрепляется опытный наставник.

Система двухуровневого обучения включает в себя не только внутренние тренинги, но и стажировки на реальных производственных площадках партнеров.

Сотрудник параллельно учится и работает с клиентами под контролем куратора, что минимизирует стресс и ускоряет выход на полноценные показатели.

Образовательный центр — ​новая точка входа

Следующий шаг в кадровой стратегии — ​открытие собственного образовательного центра в Калуге. Проект создан специально для тех, у кого нет опыта в строительной сфере или профильного диплома. Здесь кандидаты смогут пройти обучение по товарным группам, освоить стандарты работы с клиентом и получить сертификат. Выпускники центра будут рассматриваться в приоритетном порядке при найме.

Наличие учебного центра снимает классическую проблему, когда у человека нет работы, потому что нет опыта.

Компания «Кровля и изоляция – Калуга» готова инвестировать время и ресурсы в мотивированных людей, формируя кадровый резерв внутри региона. Это долгосрочная ставка на молодежь: дать старт, научить, помочь построить карьеру.

Почему специалисты выбирают компанию

Обучение — ​только первая ступень. Для своих работников КИИК создает привлекательные условия.

Гибкость: для ряда позиций возможен согласованный гибридный или удаленный формат, а за результаты предоставляются дополнительные выходные.

Забота о сотрудниках: компенсация фитнес-­абонементов до 100%, регулярные тимбилдинги и корпоративные выезды. Все бонусы внедряются по итогам внутренних опросов — ​сотрудники сами формируют запрос, компания его реализует.

Такой подход снижает риск выгорания и создает среду, в которой молодые сотрудники видят четкие перспективы роста.

Кого ждут и какие навыки в приоритете

В связи со скорым открытием торгового дома в Секиотово и запуском собственного производства КИИК расширяет штат: требуются менеджеры, логисты, кладовщики, инженеры, сметчики. В работе с юрлицами ценят умение вести переговоры и управлять продажами на длинной дистанции, в рознице — ​способность объяснять сложные технические решения простым языком. В руководстве подчеркивают, что знание продукта важно, но готовность учиться и развиваться для них всегда приоритетнее.

КИИК демонстрирует модель, при которой компания не просто закрывает вакансии, а создает систему для профессионального старта. Для молодых специалистов это возможность получить востребованную профессию, пройти структурированное обу­чение и расти в среде, где ценят инициативу. Пока другие ждут готовые кадры, компания «Кровля и изоляция – Калуга» выбирает вариант растить их сама — ​и делает это своим важным преимуществом на рынке труда.

г. Калуга, ул. Болдина, 57, офис 310.

Тел.: 8 (4842) 92­65­87, 92­65­88.

https://kaluga.ts-krovizol.ru/

https://kiik-market.ru/