Строим не только дома, но и карьеру с ГК «Новый город»
Строим не только дома, но и карьеру с ГК «Новый город»

29.04, 10:53
Какие условия труда предлагает «Новый город».

Строительный рынок Калужской области демонстрирует стабильный рост, и компания «Новый город» активно наращивает здесь свое присутствие и открывает вакансии.

Сегодня здесь ищут специалистов разных направлений — ​от линейного персонала до инженеров-­­строителей, архитекторов, бухгалтеров, экспертов по проектной документации и BIM‑технологий. Но дело не только в количестве мест. «Новый город» создает условия, которые позволяют сотруднику развиваться, а не просто закрывать текущие задачи.

Забота о безопасности

Компания предлагает официальное трудоустройство, стабильную зарплату, полный социальный пакет. На стройках предусмотрены полная комплектация спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, в офисах — ​бесплатные чай и кофе. Часть офисных позиций допускает гибкое начало рабочего дня или гибридный формат, что зависит от специфики задач и должности.

При этом охрана труда здесь не сводится к формальным инструктажам. В компании подчеркивают: безопасность — ​приоритет. Все сотрудники проходят обязательное обучение и регулярные проверки знаний, на каждой площадке работают ответственные за охрану труда и технику безопасности, а современные системы контроля помогают выявлять и предотвращать риски до их возникновения.

От стажировки до самостоятельной работы

Особое внимание «Новый город» уделяет тем, кто только начинает карьеру. Для молодых специалистов действуют ­программы стажировок, наставничества и адаптации. За каждым новичком закрепляют опытного коллегу, который помогает разобраться в процессах, не чувствовать себя потерянным в первое время и быстрее влиться в рабочий ритм.

Компания работает и на опережение, выстраивая сотрудничество с учебными заведениями разного уровня. Для школьников организуют экскурсии на объекты, чтобы показать, как устроена современная стройка. Студентам предоставляют места для производственной практики, а лучших выпускников приглашают на постоянную работу. В планах компании — ​увеличить количество стажировок и усилить институт ­наставничества, чтобы молодежь быстрее переходила от теории к самостоятельным решениям.

Карьерные перспективы

Принцип продвижения в «Новом городе» строится на результате и инициативе. Механизмы роста прозрачны: можете стартовать как рядовой специалист и со временем возглавить проект или целое направление.

При этом компания поддерживает не только вертикальное, но и горизонтальное развитие. Сотрудники могут осваивать смежные компетенции, менять профиль внутри отрасли, становиться экспертами в новой для себя области. Внутреннее обучение здесь работает в связке с внешним: специалистов регулярно отправляют на профильные конференции и отраслевые мероприятия, в том числе за рубеж, чтобы они видели актуальные тенденции и технологии.

Важные бонусы

Помимо базового соцпакета в компании действуют программы, которые влияют на качество жизни. Сотрудники могут приобрести жилье в строящихся комплексах «Нового города» на льготных условиях, получить скидки на продукцию и услуги компании, а также памятные подарки к значимым личным событиям.

Корпоративная культура здесь строится на живом общении, а не на обязательных тимбилдингах. Компания устраивает праздники с приглашенными артистами и кавер-­­группами, сотрудники участвуют в велопробегах и «Атомном марафоне», собирают команды в корпоративной квиз­­лиге. Формат мероприятий меняется, но цель остается прежней: поддерживать рабочую атмосферу и узнавать коллег за пределами должностных инструкций.

Калужская область, г. Обнинск, ул. Поленова, д. 9

8-920-881-49-33

https://novyigorod.ru/

Реклама. ООО Специализированный застройщик «Новый город». ИНН 4025084289. erid: 2VfnxxN3fVL
