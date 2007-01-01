Завод АГР Холдинга в Калуге: место, где начинается твоя карьера в автоиндустрии
Четыре года назад, когда немецкий автоконцерн ушел из России, казалось, что калужская производственная площадка потеряна для отрасли. Но история распорядилась иначе.
Весной 2023 года АГР Холдинг сделал смелый шаг: приобрел активы ушедшего гиганта. И не просто сохранил завод, а превратил его в одного из лидеров отечественного автопрома.
Сегодня это не просто завод. Это мощный промышленный комплекс, где выпускают автомобили, развивают логистику и задают стандарты клиентского сервиса. В периметр компании входят сборочные производства в Калуге и СанктПетербурге (Сестрорецк, Шушары), а также стратегический склад запчастей в Чехове.
Мы не просто вернули к жизни высокотехнологичные линии. Мы создали новые бренды.
Февраль 2024 — запуск Solaris. Февраль 2025 — презентация TENET, созданного в партнерстве с компанией Defetoo. Подписание соглашения о техпартнерстве прошло на калужском заводе с участием губернатора Владислава Шапши. Проект важный не только для компании, но и для всего региона.
Сегодня на конвейере — пять моделей. Это на две больше, чем при прежнем владельце.
Мы перезапустили третью смену. Расширили географию доставки сотрудников — теперь возим с расстояния до 100 км от Калуги. И главное, сохранили костяк профессиональной команды, дополнив ее молодыми, амбициозными кадрами.
Соцпакет, который работает на тебя с первого дня.
Мы не обещаем «радушие и печеньки к чаю». Мы даем то, что реально защищает и мотивирует.
Каждый сотрудник с первого рабочего дня получает:
• расширенный ДМС со стоматологией — лечи зубы и не думай о счетах;
• страхование жизни и от критических заболеваний — это забота, о которой редко говорят вслух, но она есть;
• бесплатная доставка корпоративным транспортом, даже если ты живешь за 100 км;
• питание на выбор: полноценный комплексный обед за счет компании или блюда ресторанного уровня за небольшую доплату (да, в заводской столовой);
• материальная поддержка в важных событиях жизни вплоть до выплат к свадьбе;
• скидки на товары и услуги партнеров;
• особые условия на покупку автомобиля: ты собираешь машины, ты имеешь на нее лучшую цену.
Мы сделали ставку на молодежь. И не прогадали.
Когда встал вопрос о кадровом усилении, мы сознательно выбрали тех, кому 18–25. Сегодня на заводе работают почти 200 студентов.
Наши партнеры по обучению:
• Калужский технический колледж.
• Калужский кадетский многопрофильный техникум.
• Калужский филиал МГТУ им. Баумана.
Студенты заняты во всех типах производств. И парни, и девушки. Девушек много в офисных структурах, логистике и цехах, где важна точность, а не грубая сила, например, в покрасочном производстве.
Практика оплачиваемая. Ты не «бесплатный стажер». Ты зарабатываешь с первых дней и показываешь, на что способен.
На заводе ценят заинтересованных. Тех, кому не все равно, кто хочет расти в автомобилестроении, а не просто «отсидеть смену».
Карьерный лифт, который работает.
Мы не говорим «приходи, и когданибудь…» Мы говорим: вот твоя траектория уже завтра.
При перезапуске смен выросло число вакансий бригадиров и мастеров. И активные ребята быстро заняли эти места.
Твои пути роста:
• вертикаль: бригадир › мастер › начальник участка;
• горизонталь: экспертное развитие в своей специальности без обязательного руководства.
Внутренний учебный центр: курсы по робототехнике, сварочному делу, электронике. На сложных производствах работает система наставничества: наставник получает доплату за обучение новичка. На стандартных линиях обучением занимаются бригадиры.
Ты не брошен на произвол судьбы. Тебя учат. И платят за то, что ты учишься.
Жизнь после смены тоже часть работы.
Средний возраст сотрудника — 25–30 лет. С нами интересно не только в цехе.
Корпоративная жизнь, которую ведет отдел коммуникаций:
• футбольная команда (да, та самая, легендарная);
• волейбол;
• поездки от профсоюза;
• мастерклассы;
• городские соревнования.
Семейные праздники: например, в Чехове устроили день семьи с экскурсией на склад для детей сотрудников. Батуты, игры, мастерклассы. Такой же праздник готовится и в Калуге.
Ты не просто номер в табеле. Ты часть сообщества, где уважают и работу, и личную жизнь.
Кого мы ждем
Тебя. Если тебе от 18 до 25, если ты не боишься масштаба, если хочешь не просто зарабатывать, а строить карьеру в современном российском автопроме.
Калужский завод АГР Холдинга доказывает: отечественный автопром может быть молодым, современным и ответственным. Мы уже доказали. Теперь очередь за тобой.
Присоединяйся. Начни карьеру там, где собирают будущее.
Актуальные вакансии и контакты отдела персонала на нашем сайте и в группе в ВК.
По вопросам трудоустройства звоните: 8 (4842) 77–47–47, 8–920–099–11–11.
г. Калуга, ул. Автомобильная, 1.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.