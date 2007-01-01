Завод АГР Холдинга в Калуге: место, где начинается твоя карьера в автоиндустрии
Общество

Завод АГР Холдинга в Калуге: место, где начинается твоя карьера в автоиндустрии

Почему сотни молодых людей от 18 до 25 уже выбрали нас и почему следующий — ты.
30.04, 10:29
Четыре года назад, когда немецкий автоконцерн ушел из России, казалось, что калужская производственная площадка потеряна для отрасли. Но история распорядилась иначе.

Весной 2023 года АГР Холдинг сделал смелый шаг: приобрел активы ушедшего гиганта. И не просто сохранил завод, а превратил его в одного из лидеров отечественного автопрома.

Сегодня это не просто завод. Это мощный промышленный комплекс, где выпускают автомобили, развивают логистику и задают стандарты клиентского сервиса. В периметр компании входят сборочные производства в Калуге и Санкт­Петербурге (Сестрорецк, Шушары), а также стратегический склад запчастей в Чехове.

Мы не просто вернули к жизни высокотехнологичные линии. Мы создали новые бренды.

Февраль 2024 — запуск Solaris. Февраль 2025 — презентация TENET, созданного в партнерстве с компанией Defetoo. Подписание соглашения о техпартнерстве прошло на калужском заводе с участием губернатора Владислава Шапши. Проект важный не только для компании, но и для всего региона.

Сегодня на конвейере — пять моделей. Это на две больше, чем при прежнем владельце.

Мы перезапустили третью смену. Расширили географию доставки сотрудников — теперь возим с расстояния до 100 км от Калуги. И главное, сохранили костяк профессиональной команды, дополнив ее молодыми, амбициозными кадрами.

Соцпакет, который работает на тебя с первого дня.

Мы не обещаем «радушие и печеньки к чаю». Мы даем то, что реально защищает и мотивирует.

Каждый сотрудник с первого рабочего дня получает:

• расширенный ДМС со стоматологией — лечи зубы и не думай о счетах;

• страхование жизни и от критических заболеваний — это забота, о которой редко говорят вслух, но она есть;

бесплатная доставка корпоративным транспортом, даже если ты живешь за 100 км;

• питание на выбор: полноценный комплексный обед за счет компании или блюда ресторанного уровня за небольшую доплату (да, в заводской столовой);

• материальная поддержка в важных событиях жизни вплоть до выплат к свадьбе;

• скидки на товары и услуги парт­неров;

• особые условия на покупку автомобиля: ты собираешь машины, ты имеешь на нее лучшую цену.

Мы сделали ставку на молодежь. И не прогадали.

Когда встал вопрос о кадровом усилении, мы сознательно выбрали тех, кому 18–25. Сегодня на заводе работают почти 200 студентов.

Наши партнеры по обучению:

• Калужский технический колледж.

• Калужский кадетский многопрофильный техникум.

• Калужский филиал МГТУ им. Баумана.

Студенты заняты во всех типах производств. И парни, и девушки. Девушек много в офисных структурах, логистике и цехах, где важна точность, а не грубая сила, например, в покрасочном производстве.

Практика оплачиваемая. Ты не «бесплатный стажер». Ты зарабатываешь с первых дней и показываешь, на что способен.

На заводе ценят заинтересованных. Тех, кому не все равно, кто хочет расти в автомобилестроении, а не просто «отсидеть смену».

Карьерный лифт, который работает.

Мы не говорим «приходи, и когда­нибудь…» Мы говорим: вот твоя траектория уже завтра.

При перезапуске смен выросло число вакансий бригадиров и мастеров. И активные ребята быстро заняли эти места.

Твои пути роста:

• вертикаль: бригадир › мастер › начальник участка;

• горизонталь: экспертное развитие в своей специальности без обязательного руководства.

Внутренний учебный центр: курсы по робототехнике, сварочному делу, электронике. На сложных производствах работает система наставничества: наставник получает доплату за обучение новичка. На стандартных линиях обучением занимаются бригадиры.

Ты не брошен на произвол судьбы. Тебя учат. И платят за то, что ты учишься.

Жизнь после смены тоже часть работы.

Средний возраст сотрудника — 25–30 лет. С нами интересно не только в цехе.

Корпоративная жизнь, которую ведет отдел коммуникаций:

• футбольная команда (да, та самая, легендарная);

• волейбол;

• поездки от профсоюза;

• мастер­классы;

• городские соревнования.

Семейные праздники: например, в Чехове устроили день семьи с экскурсией на склад для детей сотрудников. Батуты, игры, мастер­классы. Такой же праздник готовится и в Калуге.

Ты не просто номер в табеле. Ты часть сообщества, где уважают и работу, и личную жизнь.

Кого мы ждем

Тебя. Если тебе от 18 до 25, если ты не боишься масштаба, если хочешь не просто зарабатывать, а строить карьеру в современном российском автопроме.

Калужский завод АГР Холдинга доказывает: отечественный автопром может быть молодым, современным и ответственным. Мы уже доказали. Теперь очередь за тобой.

Присоединяйся. Начни карьеру там, где собирают будущее.

Актуальные вакансии и контакты отдела персонала на нашем сайте и в группе в ВК.

По вопросам трудоустройства звоните: 8 (4842) 77–47–47, 8–920–099–11–11.

г. Калуга, ул. Автомобильная, 1.

Реклама. ООО «АГК». ИНН 4000013977. erid: 2VfnxxTcnup
eyJpdiI6IldURDIzeWR4a3A3dXQ1SFIvdTQ0SFE9PSIsInZhbHVlIjoiVmRCazN1U0trNkhIcVJIVis3RzZMaXE5RFQxdkthd2FZc3B1YkhSdjJSZVRNMDZjNUF2REVDTC80R3dyb3JpL0M4WTRuNnJMYTlXbW9aTEF1ZWljODFWWXVTWlJ4WjZMM1FiWmdxdHJGak9zVzhHeTE3ckc1K0tzZTFyU1BUbTJSemxnRGtiSkp0M3h3VndwaWVOb1krVlVTanIySEwzOXNucEV0cHl5UnQrMUNUZWlwU2orNTFjdHQxWmo0dldoOFYxaEtIQjhUbFE5NlI2dVI2MEpGRnZ5MzBKVmkyTTd0U1Bodi9xbllwdjFURUo3dU1rUHh0L2VYZTIxb3kvNE92WGV3a0hMVWtmeC9qY2EwYzNpMDRCOUNvWVk3UVhQWkNydmV1WjBLUkk2RUJwUlA5eWtrVE1vL1VFN3JTaFBLMitYRGpva3NIbXdPVXh0Q2EvNGVydW9GRFZiVXoydnZ2UmcvMHA0dnZQeUc4R1VIcTRtS2VIcjBwVGppMG8ra3hHUVhFVGRoT3dJVW1nczRKYnBRN0FybnNVQjFCa25FSU05QjhrWnBsbjNpS3QrZ083dnJLN3pDYWU3VDQrUyIsIm1hYyI6IjBkODlhYTJiNjVhYjAwNTI0MWRiNTVjMDVjOGMwNzFmM2Q3MzZlOTM0NjZmNDFiYjYwMDk1ZjI5Y2RlYzE4ZDMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Imp3UUFOTG8xMDBVUS8rSWdTMHFWVXc9PSIsInZhbHVlIjoiVFU0VndYemsyTHlYUWM0anI5V2h6MnhrZ0FuakJoanV3V2tYNlVJeEY5eDIrL1lqQ1lyRWNvdkdsZVRpSE5wSVQyNTRuQk12aE96MmtlWFg4Y04wTFpJSlVJWllrU2tFZy9ndHFrWWxjOGkxNVI3QzFFTHdGN1doMFYycXcwZ1lkRDB6L1BGYTZGbWNFRkcxZW1qQ1RYWnY1MjFzMmJwOXdWSllSdWNBai9LRndRKzg5OFl6TTYva1M5dWY0OFdiOFdDc0ZZOVhqZTdpTmE1TG12MUwvQnZJSVh0ejd2UGM3WGlOYm1VWUxKMElaaU9KTk9mUUpSSTQyQ2Z3NUYyZ3YrbUoyNklwRjVOdXkyREQwcXo1NFA4WERFMHRTKzNvaGcxK29EdHd3cnJsd1hOc1BtUlV2dU9ObjUzMzNrbXlLUWNSUUNIWEdrc1RmWXJVZmN1Uk5lYzBvaE9lTDNvQjIzL3NQcnliYW1aM3VoN2V2TGd3bUpnS2dxWElESEsyNU56Tmcva2FKNnlDSXc5R3lKd0JPYW1iSHFCeXRuTDJVRTdKY05RbEdONHAyRU1yQXRVQW9ncnRhRE1XajI4UlA5VXBaRjdZVnZ4VnhidHMwdVVVbDdpVFJYdjhRaUM2aEl3dnVxaUJjaGZMakVVWkkxTk5VRlBOaW9pMVNzMVFudVZNckZLY3pZM0lEVjdUWXNHU1JtRnkrTmU1cnJZd3lzVkhxRHo3VHBpcDgyZHZvODN1MnZGNTliYmFYaTBLTWo4bmlVTms4b1NCMVNuRXhSTWMxeDJkcFRZYkM0L1ZjTnlhUkNSSCtHUVZRUVRsbS82YXB5ZmtzdldJQVhqZyIsIm1hYyI6IjNkZmUwZDk2MDJlN2EwNGI3MzIxOWQ0MmQ4NGFmMGExOWQyMzVjNDhhOGM3MDlkMjQyNmExYTVjMjljY2ZmMjUiLCJ0YWciOiIifQ==
