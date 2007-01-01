Путь в профессию: в Калуге прошла конференция «Молодым везде у нас дорога»

Калужские предприятия формируют ­кадровый потенциал региона.

Эта конференция — один из ключевых этапов работы премии «Работодатель года – 2026».

Это не просто встреча студентов и работодателей, а живой разговор о выборе, который определяет будущее между модой и призванием, между случайной профессией и делом всей жизни.

В уютном зале отеля Hilton Garden Inn сошлись те, кто только ищет свой путь, и специалисты, которые уже формируют региональную промышленность, строят города и помогают человеческим судьбам.

Мечта становится реальностью

Конференция началась с приятных воспоминаний. О том времени, когда каждый ответ на вопрос «кем ты хочешь стать?» звучал легко и без сомнений. Космонавт, учитель, экономист — детские ответы были простыми, как вдох.

Но взросление меняет интонацию. В 16-17 лет выбор профессии перестает быть игрой. Он превращается в задачу с множеством переменных: престиж, зарплата, тренды, ожидания. И именно здесь, по словам спикеров, чаще всего рождается ошибка — попытка выбрать не свое, а модное.

На конференции прозвучала простая, но жесткая мысль: профессии приходят и уходят, а рынок меняется быстрее, чем кажется. То, что было престижным вчера, сегодня может оказаться тупиком.

Спикеры призывали не гнаться за иллюзией «быстрых» денег, а искать профессию, с которой можно жить долго — просыпаться утром без внутреннего сопротивления. Работа, по их словам, должна не выжимать человека, а наполнять его смыслом.

Формат конференции сознательно выстроили как диалог. Молодежи предложили не слушать монологи, а задавать вопросы — прямые, честные, иногда неудобные. Представители компаний — претенденты на получение премии «Работодатель года – 2026» рассказывали о своих предприятиях как о живых организмах, где видно развитие, рост и уникальные человеческие истории.

Одним из первых стала презентация промышленного предприятия «Автомобильные технологии» — завода, который за 15 лет прошел путь от производственной площадки до одного из крупнейших работодателей региона.

Спикеры подчеркивают: здесь создают не просто автомобили, а продукт, который ежедневно выходит на дороги страны. А вместе с ним — и новые карьерные траектории для молодых специалистов.

Значительную часть коллектива составляют молодые сотрудники. Их доля растет, и это не случайность, а стратегия.

На предприятии делают ставку на энергию, гибкость и современное мышление. Молодежь здесь не будущее, а полноценное настоящее, которое уже влияет на процессы.

Молодой специалист может начать с базовой позиции на производстве и за короткое время ­вырасти до бригадира или мастера. Иногда за считанные месяцы. Важную роль играет система наставничества: новичка не бросают в поток, его сопровождают опытные коллеги. Это не формальность, а механизм, который превращает коллектив в единый организм.

Помимо производства на предприятии формируется целая корпоративная экосистема: обучение, развитие, внутренние коммуникации, спорт, совместные проекты.

Здесь говорят о безо­пасности как о базовой ценности, о стабильности как об основе и о развитии как главной цели.

Отдельный штрих — человеческие истории. На заводе нередки ­случаи, когда коллеги создают семьи, а трудовые отношения перерастают в личные. Это воспринимается не как исключение, а как показатель среды, где люди проводят большую часть жизни — и делают это не по обязанности, а по выбору.

От колледжа до цеха

Важная тема конференции — сотрудничество с образовательными учреждениями. Студенты приходят на предприятия уже во время обучения, проходят практику, получают наставников и реальные навыки. Работодатели подчеркивают: сегодня недостаточно просто диплома. Нужен опыт, который формируется только в реальной среде.

Свои двери для молодых специалистов с радостью открыла федеральная компания в сфере строительных материалов «Кровля и Изоляция – Калуга». Предприятие насчитывает 28 филиалов по стране, более 1300 сотрудников и тысячи реализованных проектов. Но за сухой статистикой — важный посыл: масштаб открывает возможности.

КИИК предлагает больше ста тысяч товаров для внешнего контура здания от фундамента до кровли. Компания сотрудничает с российскими и зарубежными производителями, а также выпускает материалы под собственными брендами.

Среди флагман-­проектов компании — небоскреб «Лахта Центр», спортивная площадка «Лужники», аэропорт Шереметьево. В Калуге есть целый ряд важных знаковых объектов, среди них, в частности, Дворец спорта «Центральный», здание КГУ имени К.Э. Циолковского, Государственный музей истории космонавтики.

Каждый сотрудник является предметом отдельной гордости и надеждой компании. Специалисты — важное звено и ценный актив. Яркие, свободные, умные и профессиональные люди и коллективы, которые создаются и проверяются годами, делают компанию «Кровля и Изоляция» отличной альтернативой тому, что есть на рынке.

Компания активно обучает сотрудников, развивает наставничество, дает шанс расти внутри структуры. Для молодых специалистов сразу обозначают реальность: высокий доход возможен, но требует усилий и вовлеченности. Карьерная траектория напоминает лифт: быстрый подъем возможен, если есть результат.

Производство в деталях

Одно из самых заметных выступлений на конференции — презентация представителей завода по производству автомобилей «АГР», компании, которая уверенно заявляет о себе на российском рынке.

С приветственным словом к участникам обратилась руководитель отдела подбора персонала Вера Белинская. Она задала тон выступлению: «Как театр начинается с вешалки, так и наш завод в Калуге начинается с отдела подбора персонала». Вместе с коллегой Алексеем они не только рассказали о компании, но и фактически провели для аудитории мини-­экскурсию по производству.

«АГР» сегодня — это крупный автомобильный холдинг с численностью сотрудников более 11 тысяч. Компания представлена сразу в нескольких регионах: ключевое производство расположено в Калуге, еще два завода работают в Санкт-­Петербурге, логистические мощности размещены на базе бывших складов Volkswagen, а головной офис находится в Москве.

Особое внимание спикеры уделили калужскому предприятию, которое стало площадкой для выпуска нового российского автомобильного бренда. Завод, унаследовавший инфраструктуру немецкого автопроизводителя, сегодня оснащен современным оборудованием и демонстрирует высокие темпы производства. По словам представителей компании, автомобили все чаще можно встретить на дорогах страны.

Во время выступления участникам показали видеоролик из производственных цехов: от разгрузки комплектующих до финальной сборки автомобилей. Значительная часть сложных операций автоматизирована, и сотрудники работают в тесном взаимодействии с роботизированными системами. При этом условия труда остаются комфортными, а сами процессы — доступными для освоения даже новичками.

Отдельный акцент был сделан на возможностях для студентов. «АГР» активно сотрудничает с колледжами и вузами, предлагая молодым специалистам не просто практику, а полноценное трудоустройство. Сегодня на предприятии работает уже больше 170 студентов, которые совмещают учебу с работой и получают зарплату наравне с другими сотрудниками.

Интересно, что компания готова принимать кандидатов даже без опыта. Обучение начинается с первого дня и полностью оплачивается. Более того, сотрудники могут пройти бесплатное переобучение по востребованным направлениям: например, стать водителем погрузчика, что сегодня особенно актуально на рынке труда.

Условия, озвученные на конференции, вызвали заметный интерес у аудитории: сменный график работы, стартовая заработная плата около 80 тысяч руб­лей, бесплатное питание, корпоративный транспорт и расширенный социальный пакет, включая ДМС. Для студентов предусмотрены упрощенные условия трудоустройства — в ряде случаев без прохождения собеседования.

Строить — значит оставлять след

Завершила конференцию группа компаний, работающая в сфере девелопмента. Жилые комплексы, рестораны, производственные проекты — компания развивает сразу несколько направлений. Это дает сотрудникам гибкость: можно менять сферу, не меняя работодателя. Группа компаний «Новый город» вывела разговор в практическую плоскость: от карьеры и производства к городской среде, в которой живут люди.

Выступление началось с уверенного акцента на опыте: более 20 лет на рынке, свыше 150 тысяч квадратных метров построенной недвижимости и около 400 сотрудников в штате. Но сухими цифрами спикер ограничиваться не стала — гораздо важнее, по ее словам, то, что стоит за этими проектами.

«Строим будущее, достойное наших детей»: эта формулировка прозвучала не как формальный слоган, а как объяснение подхода. В зале стало тише: тема оказалась понятной и близкой. Речь шла не просто о строительстве домов, а о создании среды, в которой живут семьи, растут дети и формируется повседневная жизнь города.

На экране один за другим появлялись проекты: современные жилые комплексы в Калужской области, дворы без машин, продуманные общественные пространства. Отдельное внимание привлек жилой комплекс в Обнинске — дом бизнес-­класса с подземным паркингом, террасами и просторными лобби. Зал сильно оживился, когда речь зашла о необычном для региона формате: квартиры под ключ. С мебелью, кухней и даже бытовыми мелочами вроде халатов и зубных щеток. Идея «заехать с чемоданом» явно вызвала интерес — послышались тихие положительные комментарии.

Но «Новый город» — это не только девелопмент. Постепенно презентация раскрыла более широкую экосистему бизнеса: рестораны, кондитерская, собственная управляющая компания и даже производственное направление — завод по выпуску изделий из пластика. Такой подход позволяет контролировать качество среды на всех этапах — от строительства до обслуживания.

Не обошли стороной и тему заботы о сотрудниках. Акцент сместился на развитие: обучение как в России, так и за рубежом, поездки в Дубай, Китай, участие в отраслевых форумах и обмен опытом с другими застройщиками. Для части аудитории это прозвучало особенно неожиданно — строительная компания в таком контексте воспринималась уже не как локальный игрок, а как участник глобального профессионального диалога.

Отдельный блок был посвящен корпоративной культуре. И презентация заметно «потеплела»: спортивные мероприятия, марафоны, субботники, флешмобы и, конечно, корпоративные праздники. На слайдах — живые фотографии: команды сотрудников, общие активности, неформальная атмосфера.

Будущее редко приходит с готовым маршрутом. Чаще это перекресток, на котором нужно решиться: идти за трендом или за внутренним голосом. Конференция «Молодым везде у нас дорога», прошедшая в рамках работы премии «Работодатель года – 2026», стала именно таким перекрестком — живым, шумным, наполненным вопросами, сомнениями и неожиданными ответами.

Партнер премии «Работодатель года – 2026» — «БКС Мир инвестиций».