Ферма «Варваренки»: профессионалы-аграрии выбирают работу в перспективной компании

Среди агропредприятий Калужской области одним из наиболее успешных является СП «Лидер», которое более 10 лет работает в Бабынинском районе и получило известность как фермерское хозяйство «Варварёнки».

Сегодня ферма — ​это около 6000 гектаров, на которых выращивают рапс, пшеницу, сою, редьку масличную, люпин. В СП «Лидер» есть свой зерносушильный комплекс, зернохранилища, сейчас идут работы по возведению завода по производству рапсового масла.

Живописная ферма, как жемчужина Калужской земли, привлекает внимание не только любопытствую­щих, но и профессионалов. Специалисты агроотрасли знают: здесь в работе используют передовые технологии, в том числе дроны для обработки полей, здесь есть современная техника, разнообразие которой придется по душе каждому ценителю, здесь любят пробовать все новое и не боятся рисковать, потому что удача любит смелых.

Работать с любовью и зарабатывать достойно

— Мы всегда открыты новому, сейчас запускаем завод по производству рапса совместно с партнерами из Китая, а значит, нам нужны будут специалисты, — ​говорит генеральный директор СП «Лидер» Елена РАГУЛЬСКАЯ. — ​Мы развиваемся и увеличиваем посевные площади, и нам потребуются профессионалы: агрономы, инженеры, механизаторы.

«Варварёнки» — ​это сплоченная команда, где каждый в трудный момент подставит плечо и поможет, где все стремятся к развитию и болеют за общее дело, за результат.

— Зарплата для каждой должности обсуждаема, — ​добавляет Елена Михайловна. — ​Если мы понимаем, что человек — ​высококвалифицированный профессионал, конечно, мы будем говорить с ним о достойной оплате его труда. Более того, прямо скажу, что у некоторых наших сотрудников зарплата составляет конкуренцию зарплатам московским. У нас работает зернокомплекс, а потому мы также ищем высококвалифицированных специалистов, которые могут контролировать весь процесс сушки зерна: поступление, сортировку, сушку.

Новые направления работы

СП «Лидер» вместе с китайскими партнерами возводит на своих землях в селе Тырново Бабынинского райо­на завод по производству рапсового масла. Он сейчас на стадии установки, специалисты активно монтируют оборудование и прочее. В ближайшем будущем команда готовится к запуску. Конечно, на новое предприятие нужны работники, и компания готова общаться и собеседовать надежных людей в свою команду.

— Важно отметить, что мы принимаем активное участие в поддержке молодежи, — ​рассказывает генеральный директор СП «Лидер». — ​Сейчас последний курс заканчивает наш студент, с которым мы заключали договор целевого обучения. Все эти годы мы оплачиваем молодому человеку учебу, взамен он обязуется отработать у нас несколько лет. Есть другой студент, которому мы не оплачиваем обучение, но обязуемся предоставить рабочее место по окончании учебы. Парни — ​будущие инженер и агроном.

Если и вы руководствуетесь зовом сердца и профессиональным подходом, любите землю и природу, готовы трудиться в сплоченной команде и достойно зарабатывать, то «Варварёнки» — ​это ваш выбор.

8 (963) 992-26-64

8 (966) 189-31-50

varvarenki.ru