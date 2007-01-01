Ферма «Варваренки»: профессионалы-аграрии выбирают работу в перспективной компании
Среди агропредприятий Калужской области одним из наиболее успешных является СП «Лидер», которое более 10 лет работает в Бабынинском районе и получило известность как фермерское хозяйство «Варварёнки».
Сегодня ферма — это около 6000 гектаров, на которых выращивают рапс, пшеницу, сою, редьку масличную, люпин. В СП «Лидер» есть свой зерносушильный комплекс, зернохранилища, сейчас идут работы по возведению завода по производству рапсового масла.
Живописная ферма, как жемчужина Калужской земли, привлекает внимание не только любопытствующих, но и профессионалов. Специалисты агроотрасли знают: здесь в работе используют передовые технологии, в том числе дроны для обработки полей, здесь есть современная техника, разнообразие которой придется по душе каждому ценителю, здесь любят пробовать все новое и не боятся рисковать, потому что удача любит смелых.
Работать с любовью и зарабатывать достойно
— Мы всегда открыты новому, сейчас запускаем завод по производству рапса совместно с партнерами из Китая, а значит, нам нужны будут специалисты, — говорит генеральный директор СП «Лидер» Елена РАГУЛЬСКАЯ. — Мы развиваемся и увеличиваем посевные площади, и нам потребуются профессионалы: агрономы, инженеры, механизаторы.
«Варварёнки» — это сплоченная команда, где каждый в трудный момент подставит плечо и поможет, где все стремятся к развитию и болеют за общее дело, за результат.
— Зарплата для каждой должности обсуждаема, — добавляет Елена Михайловна. — Если мы понимаем, что человек — высококвалифицированный профессионал, конечно, мы будем говорить с ним о достойной оплате его труда. Более того, прямо скажу, что у некоторых наших сотрудников зарплата составляет конкуренцию зарплатам московским. У нас работает зернокомплекс, а потому мы также ищем высококвалифицированных специалистов, которые могут контролировать весь процесс сушки зерна: поступление, сортировку, сушку.
Новые направления работы
СП «Лидер» вместе с китайскими партнерами возводит на своих землях в селе Тырново Бабынинского района завод по производству рапсового масла. Он сейчас на стадии установки, специалисты активно монтируют оборудование и прочее. В ближайшем будущем команда готовится к запуску. Конечно, на новое предприятие нужны работники, и компания готова общаться и собеседовать надежных людей в свою команду.
— Важно отметить, что мы принимаем активное участие в поддержке молодежи, — рассказывает генеральный директор СП «Лидер». — Сейчас последний курс заканчивает наш студент, с которым мы заключали договор целевого обучения. Все эти годы мы оплачиваем молодому человеку учебу, взамен он обязуется отработать у нас несколько лет. Есть другой студент, которому мы не оплачиваем обучение, но обязуемся предоставить рабочее место по окончании учебы. Парни — будущие инженер и агроном.
Если и вы руководствуетесь зовом сердца и профессиональным подходом, любите землю и природу, готовы трудиться в сплоченной команде и достойно зарабатывать, то «Варварёнки» — это ваш выбор.
8 (963) 992-26-64
8 (966) 189-31-50
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.