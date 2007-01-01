Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Ферма «Варваренки»: профессионалы-аграрии выбирают работу в перспективной компании
Новость дня Общество

Ферма «Варваренки»: профессионалы-аграрии выбирают работу в перспективной компании

28.04, 17:00
0 346
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Среди агропредприятий Калужской области одним из наиболее успешных является СП «Лидер», которое более 10 лет работает в Бабынинском районе и получило известность как фермерское хозяйство «Варварёнки».

Сегодня ферма — ​это около 6000 гектаров, на которых выращивают рапс, пшеницу, сою, редьку масличную, люпин. В СП «Лидер» есть свой зерносушильный комплекс, зернохранилища, сейчас идут работы по возведению завода по производству рапсового масла.

Живописная ферма, как жемчужина Калужской земли, привлекает внимание не только любопытствую­щих, но и профессионалов. Специалисты агроотрасли знают: здесь в работе используют передовые технологии, в том числе дроны для обработки полей, здесь есть современная техника, разнообразие которой придется по душе каждому ценителю, здесь любят пробовать все новое и не боятся рисковать, потому что удача любит смелых. 

Работать с любовью и зарабатывать достойно

— Мы всегда открыты новому, сейчас запускаем завод по производству рапса совместно с партнерами из Китая, а значит, нам нужны будут специалисты, — ​говорит генеральный директор СП «Лидер» Елена РАГУЛЬСКАЯ. — ​Мы развиваемся и увеличиваем посевные площади, и нам потребуются профессионалы: агрономы, инженеры, механизаторы.

«Варварёнки» — ​это сплоченная команда, где каждый в трудный момент подставит плечо и поможет, где все стремятся к развитию и болеют за общее дело, за результат.

— Зарплата для каждой должности обсуждаема, — ​добавляет Елена Михайловна. — ​Если мы понимаем, что человек — ​высококвалифицированный профессионал, конечно, мы будем говорить с ним о достойной оплате его труда. Более того, прямо скажу, что у некоторых наших сотрудников зарплата составляет конкуренцию зарплатам московским. У нас работает зернокомплекс, а потому мы также ищем высококвалифицированных специалистов, которые могут контролировать весь процесс сушки зерна: поступление, сортировку, сушку. 

Новые направления работы

СП «Лидер» вместе с китайскими партнерами возводит на своих землях в селе Тырново Бабынинского райо­на завод по производству рапсового масла. Он сейчас на стадии установки, специалисты активно монтируют оборудование и прочее. В ближайшем будущем команда готовится к запуску. Конечно, на новое предприятие нужны работники, и компания готова общаться и собеседовать надежных людей в свою команду.

— Важно отметить, что мы принимаем активное участие в поддержке молодежи, — ​рассказывает генеральный директор СП «Лидер». — ​Сейчас последний курс заканчивает наш студент, с которым мы заключали договор целевого обучения. Все эти годы мы оплачиваем молодому человеку учебу, взамен он обязуется отработать у нас несколько лет. Есть другой студент, которому мы не оплачиваем обучение, но обязуемся предоставить рабочее место по окончании учебы. Парни — ​будущие инженер и агроном.

Если и вы руководствуетесь зовом сердца и профессиональным подходом, любите землю и природу, готовы трудиться в сплоченной команде и достойно зарабатывать, то «Варварёнки» — ​это ваш выбор.

 

8 (963) 992-26-64

8 (966) 189-31-50

varvarenki.ru

 

Реклама. ООО «СП «ЛИДЕР». ИНН 4001008761. erid: 2VfnxweXg3L
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6ImtKbUNSZGxFdXp2Umx0UU1vNkhTVWc9PSIsInZhbHVlIjoiRVRuSDJNVW9jS2N0L0t3N1pzMEpIc1Nkd2JqUWYxSkdJVlVNWXZyNUkzUUFzNS9LY1B4NE1MWDNHaTBwYXJoRTdCU1ZWTU1UOEdMZjhPVCt6TDlNRTViWkxHdW1ocjcrci9JRjN4d1llc1hMM2xhc3lxZnpHcndiU3Z5YXZjTFZqNWVaTzRZVGdyVTZsdFQyc2NRbE8xQm03YUxkUUY1ajF3eTg3VnJYdE1ha1pOTHJnbzU0ck9TOUxPNlVxMWhXUWh4eWl6OTFjL1Z5MDJpUTRRN0FEQ3F0VldITmNlYWF3UGkyWlA2OTE2YUhYUEhzdUF1aXRZMGNKaml2WkZncUVkVldlMkIzQ25mTWViaWZOb0ltSlMzd3BUb1ZTTWFlb3ROTlRUNklPbjVLeDVlbDcvT2I2Sk0xUmVSa0xESHRZNmUrTEQzS2l0a0RldW5PMmFhK1pLOFlKZFVHM1BleWNRUkRpN2pKUTh2S2ZZWmVzTm9NTVFTTlpCT1VLQ3dnVmRhcm9IWCs1eTMrcE1vZVhNdDZ6dTZSOXZuektMMFpzUWd2MlVnRDA0SWVkL1ZtazJ4YU1sb3NYdmJjTjFkUCIsIm1hYyI6ImNmYjU3ZTExNDVlOTc0ZDQ1ZTI5ZDQwOGJmMzllY2UxMGZlN2EwNjRlYTRiNTcwZmI2OGFkNTE0MDhlZDVlMmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik4xR2VRemg5SSsvNGs2dEs5dkhqVnc9PSIsInZhbHVlIjoicThTOGlmSXdmb1BDQmRFNnJhMm9yb1dkOEw5eGtRTkIxTnhVZ0F5MUM0N0V6WmdlcEQzQmlwUTRxaWxHVlFWOXRoWkMxM0xDMStzWDVPbjZLVkVnSjQzcGNnakNaUG1QY0Q5QTF2bllvcG91SGNoblZhMHVTQjRHL1EwYTNvVkFMZGI3SDE4RWluQzJKdW1EckY4QVd1NTM3emhBSnpySERNSXpXUDl1aUg3aUg1T3BMUWJzYUwvclJtOG9uVFpuVEptSmRkTTVKZ3dBZXlNMVBIaWhSZ1hBQWlDUzFxRUZDaFpPYmE2ZWIrLy9LS2JzVnBmb3BMcW56VnlCaWE4RU9CVTY0b1cyLzNnMnVrb2ZZRHN0N1VEbk5oVktrd3B1b2lDaDRURXNvSThDY1gxZFJrckplRFlvbjRpNEdmelE3eUVUU2dGT1hiMTRVNkE1UGo5aHF6QXBIK1RsU2FkNHpsZDVXRFROd0NSWEx1cW9kc1JTMk91eG1jS1J6MTJLemdtZ1BuWHR5c2NjTUR5Y1hVUGJsY0xoMVZTUDRQQ08yalp1MEpoV3puRU9rZWdYenlWR1JUbVB6TnA1Q1phWVdLVUwzdHlHVGZib2JmbEZURjV6MFljQUxEbXZQYkk5UHVtSkxCVytJQmVvN0NYVnhEcm5LSXZXd29BTGx3ZjZaaTZDZ0dxTThWU1NlSjl2REtYVmRQVUtId0ZyTmU1bnVheW0ybHhVV2UzWXJXRzMrK3ZEMXlFc2pnNWdvTzZ1aHVUWmIzUW1xeTJiSlEwSE84UkhqOUY5Nzd4bFFYYzJ0MTJEMzNvb21PRDBVWGV4d2JFLzJteGwzckhmaDhiTSIsIm1hYyI6IjNkMTQzYWZiNzMzNjUyOWRiZWFiY2M2ZjdlZDAxZWQ4MDQxMGU4YTU5ZWRmZWVhYmExMzllNjA4ODI1NzVlODgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+