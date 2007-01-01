Троицкая бумажная фабрика: труд передается по наследству

Шесть поколений у станка: история, вписанная в судьбу калужского предприятия.

На Троицкой бумажной фаб­рике время измеряют не только сменами и производственными циклами — здесь его отсчитывают целыми поколениями. Трудовые династии, берущие начало еще в XIX веке, и сегодня остаются живым сердцем предприятия, претендующего на звание «Работодатель года — 2026».

Любовь к труду в ДНК

История одной из таких династий начинается в далеком 1842 году словно с первой страницы старинной книги, пахнущей бумагой и временем. Именно тогда на фаб­рику пришел работать Авксентий Коротков — фабричный крестьянин, ставший основателем многолетней трудовой линии.

Дело отца, родоначальника династии, в должности слесаря продолжил Дмитрий Авксентьевич Коротков.

В довоенное время на фабрике начальником подсобного хозяйства трудился Федор Дмитриевич Коротков (на фото слева).

С тех пор фамилии Коротко­­вых и Корзюковых, а позже Якушиных и Финоженковых — словно нить, вплетенная в полотно предприятия. Сын, внук, правнук… Каждый выбирал фабрику не столько как место работы, сколько как продолжение семейной судьбы. Слесарь Дмитрий Коротков, начальник хозяйственного отдела Федор Коротков, целая плея­да родственников в середине XX века стали частью единого механизма, где труд передается по наследству.

Большую часть жизни посвятили предприятию Александр Сергеевич и Светлана Федоровна Корзюковы, а также Елена Александровна и Евгений Борисович Якушины.

Сегодня эту историю продолжает представитель уже шестого поколения — главный технолог Светлана Евгеньевна Финоженкова, чьи родители тоже посвятили свою жизнь фабрике. Путь от контролера в лаборатории до руководителя стал не просто карьерной лестницей, а доказательством того, что фабрика умеет растить профессионалов.

Фабрика — второй дом

Троицкая бумажная фабрика в советские годы была больше, чем производством. Она шефствовала над школами и детскими садами, помогала семьям, строи­ла жилье. Для многих жителей города это было не просто место работы, это была опора.

Даже в суровые девяностые годы, когда страна переживала сложные времена, фабрика оставалась островом стабильности. Именно тогда выбор профессии для Светланы Евгеньевны казался очевидным: идти туда, где есть уверенность в завтрашнем дне.

В 1992 году предприятие получило второе дыхание — была запущена новая фабрика. Современная, оснащенная, одна из лучших в отрасли по уровню автоматизации. Это стало мощным импульсом: люди шли работать с надеждой и гордостью.

Инвестиции в людей

Сегодня фабрика продолжает традицию заботы о сотрудниках, но уже в новом формате. Здесь делают ставку на образование и развитие. Молодежь получает целевые направления, стипендии, возможность учиться и одновременно строить карьеру. Студенты колледжей и вузов знают: их здесь ждут. Предприятие оплачивает обу­чение, поддерживает стремление к росту и дает шанс реализовать себя.

Характерный пример — путь нынешнего главного технолога от контролера в лаборатории до руководителя. За этим стоят годы учебы, практика, поддержка предприя­тия и собственное упорство.

Династии будущего

Продолжится ли эта история? ­Вопрос остается открытым, но надеж­да жива. У представителей династии уже подрастают ­дети, но кто-­то выбирает медицину, кто-то еще только ищет свой путь.

И все же фабрика остается рядом как тихая, но надежная гавань, куда можно вернуться. Ведь главное, что она дает не только работу, но и чувство принадлежности, уверенность и возможность строить свое будущее.

Троицкая бумажная фабрика — это не просто предприятие. Это ­живая летопись, написанная руками рабочих, инженеров и технологов. Здесь каждая династия как отдельная глава, а вместе они складываются в большую историю, достойную звания «Работодатель года — 2026». И пока эта бумажная нить поколений не обрывается, у фабрики есть главное — люди, которые продолжают ее в своих учениках.

