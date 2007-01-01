Геннадий Новосельцев выступил с инициативой о совершенствовании законодательства о ветеранах труда

Фото: Игорь Самохвалов/Парламентская газета.

В Таврическом дворце Санкт-Петербурга 26–27 апреля проходят мероприятия Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании, приуроченные к 120-летию российского парламентаризма. В них принимает участие председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев.

На комиссии Совета законодателей по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства спикер калужского парламента поднял важный вопрос, касающийся ветеранов труда.

- К нам в регион на постоянное место жительства вынужденно переезжают жители приграничных регионов – Белгородской, Брянской, Курской областей. Они спасаются от обстрелов ВСУ. Это, как правило, люди старшего поколения, ветераны труда, за плечами у них - огромный стаж и заслуги. Однако согласно действующей системе, если человек обладал статусом регионального ветерана труда, то при переезде в другую область он теряет это звание. Вместе со званием исчезают и все меры социальной поддержки, - подчеркнул Геннадий Новосельцев.

Он предложил устранить эту несправедливость - дать таким переселенцам право получить звание ветерана труда по новому месту жительства.

- Это знак глубокого уважения к труду человека и вопрос справедливости. Коллеги нас поддерживают. Необходимо сформировать единый подход по всей стране. Вопрос взят в работу, - подытожил председатель.