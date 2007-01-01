В Людиновском районе директор спортшколы получил штраф

В понедельник, 27 апреля, Людиновская городская прокуратура сообщила о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении директора спортивной школы.

По данным ведомства, в спортивную школу поступил запрос от главного редактора одного из сетевых изданий города. Журналистов интересовали подробности контракта на перевозку пассажиров по заказам школы. Ответ они не получили.

В итоге на директора школы завели дело об административном правонарушении за отказ предоставить информацию. Нарушителю выписали штраф в размере пяти тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры редакция получила нужную информацию.