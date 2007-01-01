Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Людиновском районе директор спортшколы получил штраф
Общество

В Людиновском районе директор спортшколы получил штраф

Евгения Родионова
27.04, 17:10
0 372
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В понедельник, 27 апреля, Людиновская городская прокуратура сообщила о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении директора спортивной школы.

По данным ведомства, в спортивную школу поступил запрос от главного редактора одного из сетевых изданий города. Журналистов интересовали подробности контракта на перевозку пассажиров по заказам школы. Ответ они не получили.

В итоге на директора школы завели дело об административном правонарушении за отказ предоставить информацию. Нарушителю выписали штраф в размере пяти тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры редакция получила нужную информацию.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
50%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+