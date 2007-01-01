В Перемышльском районе чиновник получил штраф за срыв сроков ответа гражданину
В понедельник, 27 апреля, прокуратура Калужской области сообщила о привлечении должностного лица к административной ответственности.
По данным ведомства, местный житель обратился в администрацию с жалобой на действия отдела соцзащиты, опеки и попечительства. Однако чиновники ответили ему с нарушением срока - только через 43 дня.
Прокуратура проверила ситуацию и потребовала наказать виновного. Им оказался заместитель главы администрации. Его оштрафовали на пять тысяч рублей.
