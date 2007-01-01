49 калужан пострадали от укусов клещей
49 калужан пострадали от укусов клещей

Дмитрий Ивьев
27.04, 11:48
Среди обратившихся к врачам за неделю, с 20 по 26 апреля, были шестеро детей, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Калужской области.

- Случаи присасывания отмечаются на территории города Калуги, единичные случаи зафиксированы на территориях Бабынинского, Дзержинского, Думиничского, Жиздринского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого, Перемышльского, Спас-Деменского, Хвастовичского и Юхновского районов, - прокомментировали в ведомстве.

47 клещей проверили в лаборатории. Восемь из них были переносчиками боррелиоза.

В нынешнем году этой болезнью заразились четыре жителя Калужской области.

eyJpdiI6IjFuQUlXRGhFYkFVc2JPenFUR1Nid2c9PSIsInZhbHVlIjoiR1p2TXB5eXNzNjNtU1VjMVpveXhLS1p4YzFnSE83NjlNVkVkdzJYbktlWUV3UVh3OFFyem8rdEJjVU1rUUhZZm9MckNXaUt6Z1liSHJOaEV2R2JBMWNJYk1aUU50TGFxeU5TcGVtSTN6MjR4aVY5VHFDNlljSVhWUTBPUlJkNkhjVjJzVkFXcVhTZWF0dG40OHgxYy9aTFMwNE1iZ3l2eTdVNWVaazBSVXp1TEJJZU81SUJxKzlaZGl4THRFOG9oMFJIOE9ZZzU5TUVOeHNsK05wYmx1RUJLSDA3dy96TkN1Mm1leTltL093UEJ4YlpUUmRFMjh4S3NHN3Q4YTEwTE5hSU9VZUppR3NQMGt1SFRMY3RscWNKSGdNT0dNODRiZDNuWnl6K05yeG1LNTk3VmlaNEMxcHV2Q05Xa3F3STVlcFdZVUp2aHlIejVOeW9KV1BXV0ZSWEtFL2xEYURYczVhb0JTb210MFJzdWFxZVk4ZklFTnowMEdkQ0dYeEJLWm1Hc1UwdkVwU3YwU2ZhUWlqRVgyL05uSjh4MkU0L2VQaGhtakplcmlleXBEc29UZHZEbUdYVmdYQUVTaFZweCIsIm1hYyI6ImMzZGEzNzgwNWM1NzdjYzg3NzY5MWFhMjcwNDNkZjc1Yjg1NmQ2ZmYxMDJiYzQ3Yzc5MDNlYjU4NTM0MzU0YTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImlOWlZGK3hYd3VwOVE4c3h1cS9ZYWc9PSIsInZhbHVlIjoiYXQreXA4SHFwSnpkaTZkYkVPclJGRlBXeXdiMFEzMXdackx4dkVXTklkNFpkTndSelRPQ2VpcmdnZWdsYkd4MzlhSy95amxVU0NkRVRZbDQ0aktjR1kwS21vcytCL2lrOTZmRXhzWEp5NFZqYmI1RERwT2M3dUVtRG5mNXlCeG4ybGczd2EvSDBXazJ4WXhnWW4xOW9WSTNwUVE0ZWgzb1BpQk9Tclk0M1IyejhVQU5UY09MN2ZOL2pCbUpvSFpxYUFvUTRnejhMUlFiUjNsMFVyM3VRKzcwYm9BVklsRHRSbnRQNGF0aXdPd2tad2t5UForb3FzcWk4Q0NXc1owb1BIWTArVGJRYkErTjRNa0VWNk1vMFRZVlE1T0VKZVcwbWVPZUR1ZmtFWHhUSkMxNzUxQWlCVnE2QmgwNjZqOU0ySDVvNERXRzF6VENiVGxUbEFlT09LSW1QaXRJcCsyRXBJODRsSjdkdEluWEYvSzVRZmo2MDBuSHFqak9IRmNGTWdHTFFOQXZPa2YvOFpYWFVORVpSVlRmN2Q5bWpqZDZRRGE3Wk93TGdPSmlwVHc2UEtpL1gxZ1hSRExIeTVWOXF1SzRzM2pCRlA3dk0yTlNRREFacXZIbW9NUTJFeFgveFNZMG1va0NwT0NVUi9kM3kvc0ZGekxvSlhUeDgyQVdoTzZtdlA1bjJiMDZKQVppNWVjSG4wMXUwMXpzRXFMVlZCM01WMHk2OTdNeVZodUdMV2VabW5QMmhhV0lmSzhjVkhmTTd3MHpFbDJGV09NWnVwUnF2ZnU3YmdHWCt1UVZyWjVMQTVKaTM5WlVTWTZ3cVdjd29ZZHFGREdlUXZESSIsIm1hYyI6IjQ1MzY0ZmEzYzQ5NmY4MDAwOTg3ODI2MzFkY2MxNGMzYzBhZmMzYWNkOTljMGU0NTE1NjNjZTZiNjNhYmIyODIiLCJ0YWciOiIifQ==
