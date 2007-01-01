49 калужан пострадали от укусов клещей

Среди обратившихся к врачам за неделю, с 20 по 26 апреля, были шестеро детей, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Калужской области.

- Случаи присасывания отмечаются на территории города Калуги, единичные случаи зафиксированы на территориях Бабынинского, Дзержинского, Думиничского, Жиздринского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого, Перемышльского, Спас-Деменского, Хвастовичского и Юхновского районов, - прокомментировали в ведомстве.

47 клещей проверили в лаборатории. Восемь из них были переносчиками боррелиоза.

В нынешнем году этой болезнью заразились четыре жителя Калужской области.