Заболеваемость ОРВИ выросла в Калужской области

За неделю, с 20 по 26 апреля, к врачам обратились 5426 человек. Ещё у шестерых калужан выявлен грипп, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости вырос за неделю на 1,1%.

Три случая гриппа выявили в Калуге, ещё три – в Перемышльском районе.

В стационары области госпитализированы 27 человек.