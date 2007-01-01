В Калужской области нашли 1423 участка, заросшие борщевиком

Такие данные в понедельник, 27 апреля, опубликовало правительство региона.

Самые крупные ареалы произрастания этого растения находятся в Малоярославецком, Козельском, Боровском и Сухиничском районах.

В связи с этим замгубернатора Константин Горобцов поручил до 1 июня всем заключить контракты на выполнение работ по уничтожению борщевика на землях сельхозназначения и регулярно предоставлять информацию о выполнении работы.

- Уничтожать борщевики необходимо не только на муниципальных землях, но и на частных участках: борщевик Сосновского признан угрозой на законодательном уровне, - напомнили в правительстве. - Штрафы за несоблюдение правил для физлиц составляют до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 700 тысяч.