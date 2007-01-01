Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области нашли 1423 участка, заросшие борщевиком
В Калужской области нашли 1423 участка, заросшие борщевиком

Дмитрий Ивьев
27.04, 11:14
0 671
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Такие данные в понедельник, 27 апреля, опубликовало правительство региона.

Самые крупные ареалы произрастания этого растения находятся в Малоярославецком, Козельском, Боровском и Сухиничском районах.

В связи с этим замгубернатора Константин Горобцов поручил до 1 июня всем заключить контракты на выполнение работ по уничтожению борщевика на землях сельхозназначения и регулярно предоставлять информацию о выполнении работы.

- Уничтожать борщевики необходимо не только на муниципальных землях, но и на частных участках: борщевик Сосновского признан угрозой на законодательном уровне, - напомнили в правительстве. - Штрафы за несоблюдение правил для физлиц составляют до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 700 тысяч.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
4 оценили
50%
0%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+