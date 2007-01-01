Власти посоветовали калужанам не выходить на улицу
Администрация Калуги утром в понедельник, 27 апреля, прокомментировала возвращение зимней погоды.
- Рекомендуем жителям города избегать выхода на улицу в период непогоды, - говорится в официальном комментарии. - Если пребывание вне дома неизбежно, будьте крайне осторожны, водителям советуем соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.
Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник порывы ветра усилятся до 17 м/с.
