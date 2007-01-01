6 гаджетов для загородного отдыха, которые реально пригодятся на майских

На майские праздники многие отправляются за город: на шашлыки, отдых на свежем воздухе и открытие садового сезона. Технологии добрались и сюда — мы составили подборку из удачных девайсов, а эксперт из T2 Денис Маликов рассказал, как оставаться в сети даже при ограничениях мобильного интернета.

Компактная кофемашина

Некоторые люди готовы мириться с комарами и долгой дорогой до дачи, но не могут отказаться от кофе по утрам. Портативная кофемашина создана именно для них. Небольшая, легкая, ей найдется место даже на маленькой столешнице. Заваривает кофе за пару минут — пока вы умываетесь или делаете бутерброд для завтрака на веранде или крыльце. Для продвинутых есть модели с управлением через смартфон: они сварят напиток к нужному времени.

Умная колонка с аккумулятором

Обычная колонка останется дома возле розетки. А эта, со встроенным аккумулятором, поедет с вами в сад, к мангалу или на столик в беседку. Если выберете вариант с голосовым помощником Алисой, то сможете слушать музыку даже при ограничениях интернета, поскольку сервисы Яндекса входят в «белый список» и работают даже в таких ситуациях. Достаточно раздать Wi-Fi с телефона, поставить колонку на столик у гриля, сказать «Включи подкаст про шашлыки», и вуаля — жарите мясо под интересную историю.

Проектор с выходом в интернет

С ним обычный загородный вечер не будет скучным — футбол, сериал или любимое кино будут на большом экране, которым может стать светлая стена дома. Продвинутые модели запускают фильмы напрямую из онлайн-кинотеатров: им не нужны ни ноутбук, ни флешка. Большой плюс, что такие площадки, как «Кинопоиск» или «Иви», работают даже при ограничениях мобильного интернета, так что смартфон вновь выручит — включаете на нем точку доступа и выбираете видео для компании.

Робот-мойщик окон

Начало сезона — это всегда уборка. Окна в доме, беседке, на веранде — обычно это часы мучений с тряпкой и стремянкой. Интеллектуальный робот делает все сам. Моет не только стекло, но и плитку, мрамор, зеркала. У него есть защита от падения, несколько режимов мойки, а управлять можно через приложение на телефоне или пульт. В итоге вы пьете кофе, а робот оттирает окна.

Робот-пылесос

Пока вы отдыхаете на веранде, порядок в доме наведет еще один девайс, но на этот раз — робот-пылесос с функцией мытья полов. Он проедет по всем комнатам, соберет пыль и песок, а затем влажной тряпкой вымоет линолеум, плитку или ламинат. Большой плюс в том, что он управляется со смартфона. Запустили уборку по дороге на дачу — приезжаете в чистый дом без лишних хлопот.

Аккумуляторный триммер

Дом в порядке — пора позаботиться о лужайке. Аккумуляторный триммер заводится одним нажатием на кнопку (в отличие от бензинового, на нем не надо дергать шнур и страдать от выхлопных газов). Он весит всего 3-5 кг, почти бесшумный и справляется даже с густой травой. С ним вы быстро приведете в порядок мангальную зону и площадку для игр с мячом. А для техногиков есть робот-газонокосильщик: он сам стрижет траву по расписанию, а настраивать режим его работы можно через интернет со смартфона.

Как оставаться онлайн за городом

У всех гаджетов из подборки есть общая черта: им нужен устойчивый интернет. В T2 это прекрасно понимают. Директор макрорегиона «Центр» T2 Денис Маликов рассказал: «Специально к майским праздникам мы усилили сеть в местах загородного отдыха, на дачах и вдоль крупных автотрасс во всех девяти областях, которые окружают столицу».

Как результат — в нашем регионе у абонентов T2 и кофе сварится, и сериал загрузится, и звонок близким не оборвется на полуслове.

И еще важный нюанс: время от времени доступ к мобильному интернету могут ограничить — это вызвано мерами безопасности и не связано с работой сети T2. Но даже тогда у клиентов компании продолжат работать больше 100 сайтов и приложений из «белого списка». Онлайн-кинотеатры, музыка, мессенджеры, соцсети — все, что нужно для отдыха, остается доступным.