В Жукове проведут проверку после жестокого обращения с истощенной собакой
В воскресенье, 26 апреля, в пресс-службе МВД по Калужской области сообщили о проведении проверки по факту ненадлежащего обращения с домашним животным.
По данным ведомства, видеозапись с жестоким обращением нашли в интернете.
— В интернете нашли видео, на котором видно, что женщина вела на поводке собаку с признаками истощения, - пояснили в полиции.
Сейчас ищут хозяйку животного и устанавливают все обстоятельства.
По результатам проверки примут решение.
