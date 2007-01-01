В Жукове проведут проверку после жестокого обращения с истощенной собакой

В воскресенье, 26 апреля, в пресс-службе МВД по Калужской области сообщили о проведении проверки по факту ненадлежащего обращения с домашним животным.

По данным ведомства, видеозапись с жестоким обращением нашли в интернете.

— В интернете нашли видео, на котором видно, что женщина вела на поводке собаку с признаками истощения, - пояснили в полиции.

Сейчас ищут хозяйку животного и устанавливают все обстоятельства.

По результатам проверки примут решение.