Калужане написали «Диктант Победы»

В Калужской области 24 апреля прошла международная акция «Диктант Победы». В этом году её эмблему украсил портрет маршала Советского Союза Георгия Жукова — уроженца калужской земли. Акция проводится в восьмой раз и приурочена к 85-летию начала Великой Отечественной войны и 130-летию со дня рождения выдающегося полководца.

Губернатор Владислав Шапша отметил, что регион активно присоединился к патриотической акции. Диктант писали на более чем 260 площадках в муниципалитетах области. Центральной стала площадка в Музее Г.К. Жукова в Стрелковке — на малой родине маршала. Оттуда правнучка полководца Варвара Ерохина в прямом эфире подключилась к федеральной части мероприятия.

Интерес к акции в регионе растёт: в этом году «Диктант Победы» написали более 10 тысяч человек. Среди участников — представители старшего поколения, школьники и студенты, волонтёры, трудовые коллективы, ветераны специальной военной операции и их семьи, а также участники программы «Герои земли Калужской».