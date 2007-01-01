Сахар и чай подорожали в Калужской области
Официальную статистику 24 апреля опубликовало правительство региона.
В период с 8 по 15 апреля существенных колебаний стоимости товаров первой необходимости в регионе не зафиксировано.
Морковь подешевела на 1,91%.
Выросли цены на сахар (на 1,25%), чёрный чай (на 0,73%) и рыбные консервы (на 0,10%).
По стоимости так называемого борщевого набора — минимального набора овощей и ингредиентов для приготовления борща — регион занимает шестое место в ЦФО: средняя цена составляет 459,16 рубля.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь